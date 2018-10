ANALÝZA: Babišově vládě začíná těžké období. Senát obsadila opozice

To vyvolává nevoli uvnitř strany a sílí hlasy pro svolání mimořádného sjezdu a odvolání předsedy Vojtěcha Filipa. Největším kritikem je bývalý místopředseda strany Josef Skála, který vyzval Filipa k odstoupení. „Čestní muži a ženy by nepochybně odpovědnost vyvodili velmi rychle. Neprodleně,“ prohlásil před několika dny.

Senátní ani komunální volby nedopadly pro komunisty uspokojivě. Poprvé v historii nebudou mít v Senátu žádné zastoupení. Ztratili také velkou část zastupitelů – například se poprvé od roku 1990 neprobojovali do zastupitelstva hlavního města Prahy. Připomenout je třeba také to, že v loňských sněmovních volbách strana dosáhla nejhoršího volebního výsledku od svého vzniku v roce 1921.

Směrem k vládě je však důležitější jeho další nedávné tvrzení. Komunistická strana by podle něj měla změnit postoj k toleranci vlády. „Teď je třeba se znovu podívat na náš vztah k vládě a v něčem bezpochyby i přitvrdit,“ prohlásil Skála.

V případě, že by došlo k přeskupení sil v komunistické straně, je tolerance vládě nejistá a předseda hnutí ANO Andrej Babiš s šéfem sociálních demokratů Janem Hamáčkem by museli hledat hlasy pro podporu Programového prohlášení i v Poslanecké sněmovně. Senát by pak byl druhou výraznou komplikací. Manévrovací a politický prostor vlády by se velmi zúžil.

ODS slaví, v Senátu posílila

Senátní volby dopadly úspěšně pro občanské demokraty. Do druhého kola postoupilo 11 jejích kandidátů, deset z nich uspělo a usednou do senátorského křesla. Jediným, kdo mandát nezískal, je Jiří Kozák (ODS), který prohrál na Benešovsku s protikandidátem Zdeňkem Hrabou, nominovaným hnutím STAN.

Strana zažila výrazný pád ve sněmovních volbách v roce 2013, kdy získala pouze 7,72 procenta hlasů. V posledních letech se však její situace zlepšuje a ODS se daří ve volbách uspět. Po loňských sněmovních volbách je nejsilnější opoziční stranou a i v průzkumech veřejného mínění se dlouhodobě pohybuje sice s odstupem, ale na druhém místě za vládním ANO.

Senátní volby jsou tak nejvýraznějším úspěchem občanských demokratů za posledních pět let. Svou roli mohlo sehrát i to, že voliči vnímají Senát jako komoru vyvažující Poslaneckou sněmovnu, a podporovali opoziční kandidáty právě z tohoto důvodu.

Ustavující schůze se bude konat 14. listopadu. Noví senátoři složí slib, zvolí předsedu a začnou se věnovat své agendě. A právě po tomto datu se ukáže, jak silná je vláda v rámci parlamentu a jak budou její návrhy přijímány. Pokud Senát bude chtít vystupovat proti vládě, jen těžko se bude dařit kabinetu Andreje Babiše prosadit to, co občanům sliboval, aniž by hledal širší podporu.