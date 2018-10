Volby jsou debakl a Filip by měl rezignovat, soudí jeho rival Skála

„Čestní muži a ženy by nepochybně odpovědnost vyvodili velmi rychle. Neprodleně,“ komentoval Skála pro server iDnes.cz výsledek voleb. V nich KSČM ztratila část obecních mandátů, poprvé od roku 1990 nepronikla do pražského zastupitelstva a do druhého kola senátních voleb se dostala pouze jedna její kandidátka – Milada Halíková v karvinském obvodě.

„Předpokládám, že po takovém debaklu, čtvrtém v pořadí, je naprosto nezbytné, aby se ústřední výbor sešel nikoli až v prosinci, ale v nejbližších dnech, určitě v říjnu. A tam je třeba posoudit, co se stalo, jak se to stalo, kdo za to může a co z toho plyne,“ uvedl Skála i s odkazem na stranický neúspěch v posledních sněmovních volbách.

KSČM v nich obdržela nejméně hlasů od revoluce, kvůli povolební aritmetice se ale také vůbec poprvé aspoň částečně dostala k moci, když se rozhodla tolerovat menšinový kabinet vítězného hnutí ANO a sociální demokracie. Stranický šéf Vojtěch Filip se stal také prvním místopředsedou dolní komory a komunisté ovládli i předsednický post vlivného rozpočtového výboru.

„Názor Josefa Skály mne nezajímá. Kdyby alespoň kandidoval, mohl ukázat, jakou má podporu veřejnosti, ale toho se bál a kandidaturu vzdal. Tedy jeho výzva je zcela irelevantní,“ napsal ČTK Filip.