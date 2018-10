ON-LINE: Voliči vybírají 25 senátorů. Rozhodnou, kdo bude mít většinu v horní komoře

Voliči začali rozhodovat, kdo se ujme vlády nad Senátem na příští dva roky. Jejich hlasy určí, které frakce budou mít v horní komoře většinu. Jisté je, že to nebudou vládní koalice ANO a ČSSD ani s podporou komunistů. Sociální demokracie navíc v Senátu přijde o pozici nejsilnější strany a komunistům hrozí, že v něm poprvé za dobu jeho existence nebudou zastoupeni vůbec. Volební místnosti budou v pátek otevřené do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.