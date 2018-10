Ve druhém kole lidé vyberou 25 senátorů. Lístky a obálky dostanou až ve volební místnosti

Volič, který nehlasuje u své domovské volební komise, musí mít voličský průkaz. Má to ale svá omezení. Na průkaz je možné hlasovat pouze v rámci obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a kde je volič zároveň přihlášený k trvalému pobytu.

V případě, že volič před prvním kolem výslovně nepožádal pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo, vydal mu úřad voličský průkaz pro obě kola voleb do Senátu najednou (na každé jeden průkaz). Pokud chtěl nyní volič požádat pouze o průkaz pro druhé kolo, bylo to možné už jen osobně. Úřad mohl vydávat průkazy nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování, tedy do 10. října.

Do Senátu lze volit jen na území Česka

Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

Pro hlasování ve druhém kole voleb do Senátu obdrží volič od komise obálku šedé barvy. Do ní v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží jeden lístek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Lístek už nijak neupravuje a do obálky ho musí vložit za plentou, jinak mu hlasování nebude umožněno.