Drahoš a Čunek: dva vítězové prvního kola senátních voleb, tím ale podobnosti končí

Získat senátorský mandát v prvním kole voleb není vůbec snadná disciplína. Kandidáti na senátora musí získat nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů v obvodě. Od vzniku Senátu v roce 1996 až do letošních říjnových voleb se to podařilo pouze deseti kandidátům, za poslední dekádu pouze dvěma.

Jiří Čunek, původním povoláním automechanik a bezpečnostní technik, vstoupil do politického života už v roce 1990, kdy se stal členem KDU-ČSL. O čtyři roky později byl poprvé zvolen do zastupitelstva Vsetína, kde působil až do loňského roku. Město také s přestávkou téměř 11 let vedl z pozice starosty.

Čunek ale sbíral politické zkušenosti i na jiných úrovních. Ve Zlínském kraji je dlouholetým zastupitelem a tento kraj už dva roky řídí jako hejtman. Zároveň několik let působil i na úrovni celostátní – tři roky byl předsedou lidovců a ve druhé vládě Mirka Topolánka zastával post ministra pro místní rozvoj.