Senátní duel v Náchodě: Dostupné nájemní bydlení a systémové financování silnic

Z hlediska bezpečnosti bych chtěl hodně mluvit do legislativy, která upravuje činnost bezpečnostních a zpravodajských služeb. Zejména s ohledem na to, že se mění bezpečnostní rizika – já s tím mám určitě zkušenosti a chtěl bych je uplatnit.

Je to určitě i otázka bezpečnosti a dopravy – jsem předseda komise pro kontrolu BIS a také jsem to studoval. No a v neposlední řadě je to oblast vědy a výzkumu, které se chci věnovat i nadále – a s tím souvisí oblast celého školství.

Pavel Bělobrádek: Pro mě jsou priority dostupné bydlení, kde by se měly obce či města s pomocí Státního fondu rozvoje bydlení nebo Evropské investiční banky snažit přeměnit nevyužité pozemky či nemovitosti v nájemní bydlení. Dále je to důchodová reforma, která bude spravedlivější především k maminkám, které jsou byty na tom, že vychovávaly děti. Protože ženy mají průměrně asi o dva tisíce nižší penze.

V jakém výboru Senátu byste chtěli zasednout?

Pavel Bělobrádek: Určitě školství, určitě zemědělství – teď ve sněmovně působím i v oblasti bezpečnosti, takže myslím, že je poměrně široká řada možností, kde bych se mohl uplatnit.

Martin Červíček: Chtěl bych samozřejmě pracovat ve výboru pro obranu a bezpečnost, ale z regionálního pohledu bych se chtěl hodně věnovat výboru pro zemědělství a dopravě.

Vidíte v tuto chvíli v legislativním procesu nějaký zákon, který projednává sněmovna, ale který by měl Senát zamítnout? Nebo poslat poslancům zpátky se změnami?

Pavel Bělobrádek: Určitě to jsou některé nápady, které se týkají změn ústavy – odvolatelnosti politiků a podobné věci. To myslím, že je velmi nebezpečné. Protože nakonec ti, kteří to prosazují, tak by bylo velmi legrační, kdyby byli jako první odvoláni. Jsou to poměrně neuvážené zásahy, které se týkají vůbec ústavních principů a toho, jak by měla fungovat zastupitelská demokracie.

Na druhou stranu: Senát teď myslím velmi rozumně navrhuje, aby se výrazně zvýšily příspěvky pro lidi, kteří potřebují péči a mají ten třetí nebo čtvrtý stupeň. To je určitě věc, která se má podpořit.

Martin Červíček: Myslím si, že bych chtěl hodně mluvit do problematiky zákona o státní službě, protože mám hodně zkušeností s fungováním státní správy. Ta novela se připravuje, ale podle mého je velmi nevyvážená ve vztahu k jistotám státních úředníků a k možnosti odvolání a vůbec práci s úředníky jako takovými. V tomto směru by bylo fajn, aby do toho zasáhl někdo, kdo tu zkušenost má.