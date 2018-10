Zvýší se volební účast díky známému jménu? Bělobrádek zabral, horolezec Sulovský moc ne

„Je potřeba vysvětlovat občanům, že Senát je důležitý a v čem je důležitý, ale musíme se asi dlouhodobě smířit s tím, že volební účast do senátních voleb je nižší. Žádný zázračný recept na to neexistuje, ale i jako politolog říkám, že to nijak nesnižuje legitimitu senátních voleb.“

Ve hře bylo také prodloužení odstupu mezi oběma koly na dva týdny, díky čemuž by voliči stihli dostat volební lístky do svých schránek. Senátoři tvrdili, že právě tato změna by mohla alespoň částečně zvýšit zájem voličů o druhé kolo voleb do horní komory. Sněmovna ale letos v dubnu návrh na změnu zamítla.

Senátních voleb se pravidelně účastní nejméně lidí ze všech typů voleb. Občané Česka raději vybírají své poslance, prezidenta a obecní i krajské zastupitele. Posledních voleb do Evropského parlamentu se v roce 2014 sice zúčastnila jen necelá pětina voličů, stále jde ale o vyšší číslo než v případě druhých kol voleb senátních v posledních letech.

Před dvěma lety, kdy se vybírala třetina senátorů naposledy, odevzdalo svůj hlas ve druhém kole pouze 15,38 procenta oprávněných voličů. Šlo o vůbec nejnižší volební účast v historii Česka. Tento rekord sice nyní překonán nebyl, současná volební účast se však zařadila hned na druhé místo v historických tabulkách.

