Senátní duel v Brně-městě: Sociální stipendia na vysoké školy i navýšení koncesionářských poplatků

Druhé téma se týká zapojení zaměstnavatelů do péče o seniory. Jako rektor velké univerzity jsem zkusil založit domov pro seniory z řad našich bývalých pracovníků a zjistil jsem, že narážíme na celou řadu legislativních a daňových překážek. Chtěl bych umožnit, aby zodpovědní zaměstnavatelé mohli nabízet tento typ péče jako benefit svým bývalým kvalitním zaměstnancům, a také to, aby mohli svým bývalým zaměstnancům přispívat na sociální péči, případně rodičům svých současných zaměstnanců.

Mikuláš Bek: Přednostně bych se chtěl věnovat dvěma tématům, s nimiž mám profesní zkušenost. Za prvé je to otevřenost našeho vzdělávacího systému. V České republice se málo daří, aby na vyšší stupně vzdělání dosahovaly děti z rodin, kde žádný z rodičů není vysokoškolákem. To je opravdu velký sociální problém. Má to celou řadu příčin, ale já bych chtěl navrhnout zákon o finanční pomoci studentům, který by umožnil poskytovat zvýhodněné půjčky a také sociální stipendia.

Tím, že celý život pracuji v rozhlase, tak bych rád něco udělal i pro veřejnoprávní média. Teď jsem četl zprávu, že oba ředitelé by chtěli navýšit koncesionářské poplatky. Tu snahu bych jen podpořil. Myslím si dokonce, že by veřejnoprávní televize i rozhlas měly přijít o reklamu, aby nebyl narušován chod nějakými zájmy byznysu. Navýšení koncesionářských poplatků by přineslo dostatek peněz na výrobu.

Moc se mi nelíbí, co se dnes děje i ve volbách do Senátu. Opoziční část, která se nesmířila s výsledky voleb, vytváří pocit, jako že je potřeba bránit demokracii. Demokracie obranu nepotřebuje, je tady pevně usazená. Politici musí jít svým vlastním příkladem ostatním. Budu chodit mezi lidi, dělám to celý život. Budu se je snažit usmiřovat, budu s nimi mluvit, budu se snažit jejich trápení a radosti přenést na senátní půdu.

Jaromír Ostrý: Vzhledem k tomu, že celý život pracuji v rozhlase a jsem založen na komunikaci s lidmi, tak jsem si uvědomil, že politika může být také o komunikaci s lidmi. Když jsem si promýšlel svůj program a sledoval dění ve společnosti, tak jsem si říkal, že možná nejdůležitější je dnes pokusit se spojovat lidi. Byl jsem na několika akcích, kde lidé objímali našeho lídra, ale i na akcích, kde se na něj pískalo a křičela se vulgární slova. Myslím, že je na čase tuto věc trochu změnit, nebo se stane něco hodně špatného a to by mě velmi mrzelo.

- od září 2011 je rektorem Masarykovy univerzity v Brně - je místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání - v září 2013 vzbudil pozornost poté, co odmítl vystoupení prezidenta Miloše Zemana na Masarykově univerzitě, jako důvod uvedl blížící se sněmovní volby - Zemana pozval k jiné přednášce na univerzitě v lednu 2014, ten to však odmítl - Zeman pak Beka v rozporu s tradicí v letech 2013 a 2014 nepozval na oslavy státního svátku na Pražský hrad, což vedlo k neúčasti i některých dalších rektorů - rodák ze Šternberka absolvoval v roce 1986 hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita) - v roce 1995 absolvoval doktorské studium hudební vědy na Univerzitě Karlově v Praze - před rokem 1989 žádal o členství v KSČ - po studiu působil jako pedagog na UK, Univerzitě Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě - v letech 2004 až 2011 byl prorektorem MU, od roku 2011 je rektorem - je členem vědeckých rad několika univerzit a řady dalších odborných institucí a autorem či spoluautorem několika desítek odborných publikací z oboru muzikologie - letos oznámil rozvod

Mikuláš Bek: Budu odpovídat věcně. Budu usilovat o to, abych byl ve výboru pro vzdělávání, vědu a kulturu. To je moje první volba. Mám také rozsáhlou zkušenost s evropskými strukturálními fondy a jsem místopředsedou České konference rektorů, která nás zastupuje v Evropské univerzitní asociaci, takže bych si uměl představit působení ve výboru pro záležitosti Evropské unie.

Jaromír Ostrý: Pro mě by byl asi nejvýhodnější výbor vzdělávání, kultury a tak dále. Tam bych se chtěl věnovat mimo jiné i zákonu o vysokých školách, protože jak tak sleduji činnost pana Beka, nechci být útočný, ale prostě je to tak, pan Bek se chová od února tohoto roku jako politik. Vytváří si kampaň, už v únoru jsme se dozvěděli, se kterými stranami kooperuje. Případně bych mohl být ve zdravotnickém a sociálním výboru. Chtěl bych být i v komisi pro sdělovací prostředky.

Jaromír Ostrý: Brňané se teď musí usmívat. Kdo chodí Brnem a vidí, kde všude je pan Bek, musí jasně cítit, že to nemůže být jeden milion, ale víc milionů. V tuto chvíli je za moji kampaň utraceno 550 tisíc, které věnovalo ústředí hnutí ANO. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodl kandidovat, tak jsem opustil rozhlas, vzal jsem si dovolenou a dva měsíce neplaceného volna, ty se k tomu dají také přičíst, čili v tuto chvíli je to zhruba 750 tisíc korun. Musím dodat, že jsem 30. září odešel z rozhlasu úplně.

- bývalý ředitel Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín - rodák z Nového Města na Moravě se v politice dosud neangažoval - v červenci po oznámení kandidatury uvedl, že bude do konce svého mandátu ředitele studia na dovolené, aby nebyl nařčen z toho, že ovlivňuje vysílání rozhlasu jako kandidát nejsilnější vládní strany - počítal ale s návratem do rozhlasu, mandát ředitele mu nicméně skončil koncem září a Český rozhlas již vyhlásil výběrové řízení na šéfa obou studií - vystudoval dramatický obor na Státní konzervatoři Brno a poté rozhlasovou žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Jana Amose Komenského v Bratislavě - do rozhlasu nastoupil v roce 1973 - pracoval jako šéfredaktor Českého rozhlasu Brno, poté jako programový ředitel Českého rozhlasu a šéfredaktor Českého rozhlasu 2 – Praha - působil také jako rozhlasový režisér, autor a moderátor

Sledujete dění v Poslanecké sněmovně. Víte už nyní o nějakém zákonu, do kterého bystě chtěli z pozice senátora zasáhnout, nebo ho Poslanecké sněmovně vrátit?

Mikuláš Bek: Budu velmi sledovat, jak se vyvine hlasování o insolvenčním zákonu a také o exekučním řádu, protože exekuce jsou obrovským sociálním problémem České republiky. Nezbývá než najít nějakou cestu, jak významnou část těch lidí z dluhů dostat. Samozřejmě to bude mít nějaké náklady, ale zdá se mi, že varianta, kterou teď třeba prosazuje poslanec Farský (STAN), je poměrně rozumná. Také jsem velmi pozorný vůči vývoji debaty kolem zdanění církevních restitucí. Byl bych proti tomu, aby se zpětně měnily podmínky.

Jaromír Ostrý: V zásadě bych podpořil všechny zákony, které vylepší život seniorům. Rád bych přispěl i k tomu, aby se netvořily zákony jen tak od pasu. Typickým příkladem je zákon o zákazu prodeje v supermarketech v určitých dnech. Lidé dnes ani neví, který svátek je otevřeno, který zavřeno. Poslanci podle mě ani nepřemýšleli, že když zavřou velké supermarkety a budou říkat, že si lidé mohou jít nakoupit do malých obchodů, že pekaři nepečou, proč by pekli pro malé obchody. Pečou zejména pro supermarkety, kde to zboží můžou prodat. Byl bych rád, kdyby poslanci při tvorbě zákonů trochu přemýšleli.

Jako senátoři byste se podíleli na případných změnách ústavy. Chcete ji vy osobně měnit? Pokud ano, jak?

Jaromír Ostrý: Zhruba pět let každé pondělí jsem točil rozhovory s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Za tu dobu si nepamatuji, že by mluvil o tom, že je ústava v ohrožení. Samozřejmě jsou různé pohyby v rámci ústavy. Někdo je na hraně, někdo je před hranou, někdo dodržuje zvyklosti, někdo ne. V žádném případě bych ale ústavu neměnil, nebo to dopadne jako se svátky a supermarkety.

Mikuláš Bek: Myslím, že není potřeba měnit ústavu.

Když půjdeme ke konkrétním věcem, které se v té souvislosti diskutují, jednou z nich je například zákon o obecném referendu. Jaký je na něj váš názor?

Mikuláš Bek: Jsem poměrně opatrný. Samozřejmě je na místě debata. Otázkou je závaznost takového referenda. Třeba v Rakousku to znamená, že se parlament musí zabývat problémem, na který referendum poukáže. Navíc jsem velmi pozorný tomu, jaká diskuse by předcházela případnému referendu, protože demokracie není samotné hlasování, ale i kvalifikovaná diskuse, která hlasování předchází. Proto si myslím, že každá debata o referendu musí zohlednit i tuto fázi, která předchází rozhodování občanů.

Jaromír Ostrý: Zákon o obecném referendu vypadá zajímavě, ale záleží hodně na parametrech. Souhlasil bych s panem rektorem, že to nejhorší, co by se nám mohlo stát, je, že se toho chopí populisté a něco se stane. Byl bych velmi opatrný.

S případnými změnami ústavy se mluví i o volbách do Senátu. Často je zmiňovaná nízká volební účast ve druhém kole. Měnili byste nějak způsob volby českých senátorů?

Jaromír Ostrý: Neměnil bych způsob volby, trochu bych měnil činnost samotných senátorů. Myslím, že Senát si za to do jisté míry může sám. Senátoři jdou do Senátu za určitý obvod, ale je velká otázka, zda jsou schopni se s těmi lidmi skutečně scházet, jestli jsou schopni jim naslouchat a přenášet jejich trable na vyšší úroveň a nějak jim pomoci. To je základ. Ve chvíli, kdy se toto podaří, tak to bude fungovat. Podívejte se na volbu Jiřího Čunka, který zvítězil v prvním kole, dostal spoustu hlasů. Nechci hodnotit za co, ale zjevně mu lidé věří a hlasy mu dávají. Pak jsou samozřejmě volby do Senátu, kde je účast deset dvanáct procent a to je nedůstojné. Systém volby je věc debaty. Je potřeba to napřed namodelovat než udělat ten krok. To je věc, která v české politice hodně chybí.

Mikuláš Bek: Sledoval jsem senátní diskusi o australském modelu, který je jednokolový. Zdá se mi pořád, že by to byl systém pro občany málo srozumitelný, takže nezbývá než zůstat u toho dvoukolového, přestože účast je skutečně nízká. Lék na to skutečně není v tom, že změníme systém hlasování, ten je spíš v tom, jak Senát pracuje a jak se mu daří přesvědčovat veřejnost, že může hrát pozitivní roli ve zkvalitňování naší legislativy.

Mikuláše Beka podpořil ve druhém kole neúspěšný kandidát KDU-ČSL Jan Špilar. Jaromíra Ostrého naopak podpořil neúspěšný kandidát SPD Karel Schmeidler.