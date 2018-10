Senát je hrází proti změnám ústavy, míní Drahoš. Je to marketing, změny nehrozí, oponoval Čunek

Jiří Drahoš chápe Senát jako pojistku demokracie a strážce ústavy a vadí mu bagatelizace instituce. „Máme tady politiky, kteří velmi pragmaticky říkají, když se jim to hodí, zrušme Senát nebo zaveďme v Senátu jednokolové volby. To je typický populistický požadavek,“ řekl v Událostech, komentářích.

Naopak Jiří Čunek se nedomnívá, že je Senát aktuálně potřeba jako hráz proti nenadálým změnám ústavy. „Je to volební marketingový tah, že je tady nějaké nebezpečí,“ soudí a zopakoval, že nevidí žádný signál ohrožení.

Čunek sice uznává, že někteří politici hovoří o nápadech, které by v případě realizace ohrožovaly demokracii či ústavnost, ale považuje to za pouhé proklamace. „Řeč se vede, voda teče,“ poznamenal znovuzvolený senátor. „Nemyslím si, že se tady nic neděje. Politici nám to v praktickém životě často ukazují,“ reagoval Drahoš.