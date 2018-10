Dělníci znovu pracují na D1 před Prahou. Kolony způsobené předchozí opravou poškodily asfalt

Povrch v místě je 21 let starý a popojíždějící těžké kamiony do něj vymačkaly několik centimetrů hluboké koleje. Zároveň se tam vytvořily i hluboké praskliny. V takovém stavu by povrch podle silničářů zimu nepřečkal.

„Byly vyježděné až devíticentimetrové koleje, což znamená, že v zimních měsících, v okamžiku, kdy by se do těch kolejí dostal sníh, tak i když tam projede naše fréza, náš pluh, tak ten sníh odsud nedostane. Vznikaly by tady nehody, vznikaly by tady kolony,“ vysvětlil Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Prozatím vybrali silničáři pro opravu jenom pravý pruh, který byl v nejhorším stavu. Hotový by měl být do soboty. Praskliny v ostatních pruzích ale jasně naznačují, že tohle místo bude i v dalších letech nejen z nejvytíženějších, ale zřejmě i z nejproblémovějších.