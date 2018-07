ŽIVĚ: Ministryně Malá vysvětluje kauzu diplomových prací

Internetovou petici na odvolání Taťány Malé (ANO) z funkce ministryně spravedlnosti podepsalo přes 2000 lidí včetně několika členů Legislativní rady vlády, které Malá předsedá. Uvedl to autor petice Petr Bezouška z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který rovněž patří mezi členy vládní rady. Podle petice je ověřitelné, že se Malá ve svých diplomových pracích dopustila plagiátorství. Proto by měl premiér Babiš navrhnout prezidentovi její odvolání. Ministryně by měla záležitost vysvětlovat na úterním jednání poslaneckého klubu ANO. K odstoupení prý ale nevidí důvod. Na pondělí v 15:30 nicméně svolala mimořádný brífink.