Babiš připouští konec Malé, pokud se prokáže plagiát. Ona sama mluví o čistém svědomí

Minulý týden vyvstaly pochyby o diplomové práci Malé při studiu práv na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě, v níž experti podle médií objevily opsané pasáže. Obdobná podezření se pak objevila také u práce ministryně na Mendelově univerzitě v Brně. Sněmovní opozice v souvislosti s tím kritizovala účast Malé ve vládě.

Radiožurnál v souvislosti s pochybami kolem vysokoškolského vzdělání položil Babišovi otázku, zda by Malá měla odstoupit, pokud se její plagiátorství potvrdí. „Tak pokud to tak je, tak asi ano, ale já sem s ní nemluvil a ona tvrdí, že to tak nebylo. Tak je to tvrzení proti tvrzení,“ odpověděl premiér.

Malá bude podle Babiše pozvána na pondělní jednání poslaneckého klubu ANO, aby situaci kolem údajného opisování vysvětlila. „Doufám, že se obhájí a že je to jenom, řekněme… nevím, jak to říct, nechci použít to klasické slovo kampaň, jako Čapí hnízdo," doplnil premiér, který je stíhán kvůli údajnému dotačnímu podvodu právě v kauze kolem farmy Čapí hnízdo.

Pochyby nad dvěma absolventskými pracemi

Rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová již dříve řekla, že Malá v práci Mikroklimatické podmínky v chovu králíků z roku 2005 prokazatelně opsala jedenáct stran z textu studentky Zity Pavlišové. Podle univerzity by práce nyní neprošla antiplagiátorským systémem, ale před třinácti bylo odhalování plagiátů velmi obtížné. Univerzita si však nadále stojí za svým prohlášením, že práce splnila svým charakterem požadavky, které jsou na závěrečné práce kladeny.

Prvky možného plagiátorství nese také práce Malé z roku 2011 na vysoké škole v Bratislavě, v níž našel systém na odhalování podvodů opakovanou shodu s příspěvky na internetu i s prací jiné autorky.