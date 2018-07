Co je v práci ministryně Malé špatně? Stejné věty, opsaná kapitola, chybně zkopírovaná tabulka

Ještě před nástupem Taťány Malé do úřadu informoval Český rozhlas, že politička svoji diplomovou práci obhájenou na bratislavské Panevropské vysoké škole zčásti opsala a neodkazovala na zdroje, z nichž čerpala.

Nyní se ukazuje, že i její další práce obhájená v roce 2005 na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, je značně problematická. Rektorka brněnské univerzity Danuše Nerudová připustila, že práce Malé je z dnešního hlediska zčásti plagiátem. „V teoretické části diplomové práce paní ministryně opisovala, je to plagiát. Co se týká výsledků měření, statistiky a závěru, je ta práce zcela originální a přináší nové výsledky.“

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá odmítla situaci komentovat. České televizi v úterý zrušila již předem domluvený rozhovor. Její vyjádření ČT zaslal Andrej Babiš: „Lidé mě varovali, že po mně novináři půjdou, ale že kvůli mému angažmá na ministerstvu spravedlnosti začnou detailně studovat 13 let starou práci o králících, to jsem popravdě nečekala. Ovšem nemám problém si ji kdykoliv obhájit, stejně jako to budu dělat u svých kroků a rozhodnutí na postu ministryně.“

Zopakovala, že na diplomové práci pracovala tvrdě a strávila na ní mnoho času. „Tu na Mendelově univerzitě jsem dělala ve velmi úzkém kontaktu s vedoucím práce, který mi poskytoval většinu podkladů na její teoretickou část. Následně jsem si ji ústně obhájila i před oponentem s hodnocením, ze kterého už tenkrát vyplynulo, že má originální metodiku i závěry. Za sebe mám absolutně čisté svědomí a moc mě mrzí, co se kolem mě v mediích rozjelo. Ještě více líto mi je ale toho, jak média bombardují univerzity, kde jsem studovala. Za to se jim alespoň na dálku moc omlouvám.“

V čem je problém práce?

„Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Mikroklimatické podmínky v chovu králíků vypracovala samostatně a použila jen pramenů a literatury, které jsou citovány a uvedeny v přiloženém seznamu literatury,“ uvádí Taťána Malá (tehdy Veličková) na úvod své práce z roku 2005. V textu se přitom objevuje řada pasáží, které pocházejí z pramenů, které se v seznamu zdrojů vůbec neobjevují. Kritici tvrdí, že přibližně čtvrtina ze 48 stran dlouhé práce se překrývá s prací jiné studentky stejné školy. Potvrdila to i analýza České televize.

Taťána Malá studovala na Ústavu morfologie, fyziologie a veterinářství Fakulty agronomické. O dva roky dříve byla na témže ústavu a pod stejným vedoucím obhájena diplomová práce Hodnocení mikroklimatických podmínek chovu králíků. A jak ukazuje analýza ČT, právě ta se stala výraznou inspirací a zdrojem pro zpracování závěrečné práce současné ministryně.