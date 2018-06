Krčál stáhne návrh na snížení dávek na bydlení. Chce počkat, až budou sociální byty

přehrát video Petr Krčál v Interview ČT24: Na Miroslavu Pochem nadále trváme

Jaroslava Němcová chtěla výrazně snížit příspěvky na bydlení obyvatelům ubytoven či početným rodinám. Cílem mělo být omezení tzv. obchodu s chudobou, kdy dávky fakticky inkasují majitelé ubytoven. Návrh vyvolal bouřlivou diskusi, kritiky a jejich obavy, že mnoho lidí skončí na dlažbě, neumlčelo ani zmírnění návrhu. Opozice dokonce svolala mimořádnou schůzi sněmovny – jejíž program však neprosadila. Z úpravy dávek ale zatím nic nebude. „Já ten návrh stáhnu, protože je příliš tvrdý,“ řekl Petr Krčál v Interview ČT24. „Mohlo by se stát, že vyženete 50 nebo 100 tisíc lidí z domovů,“ dodal. Případným změnám příspěvků by podle něj měl předcházet vznik cenové mapy, která by stanovila obvyklou cenu pro konkrétní místa, z níž by se potom dávky počítaly.

Sociální bydlení opět prioritou vlády Především ale nechce Petr Krčál na příspěvky sahat, dokud se nepodaří zavést sociální bydlení. Příslušný zákon se přitom nepodařilo schválit v předchozím volebním období, přestože to Sobotkova vláda slibovala. Nová vláda by tedy měla provést další pokus. Prvním krokem má být podle Petra Krčála vyjasnění kompetencí. „Moje představa je, aby se úsilí o sociální bydlení a řešení sociálně vyloučených lokalit přeneslo do jednoho resortu,“ poukázal. Upřesnil, že do přípravy zákona v současnosti mluví MPSV, ministerstvo pro místní rozvoj a také úřad vlády s Agenturou pro sociální začleňování a sekcí lidských práv. Podle Krčála by mohl přípravu zákona o sociálním bydlení zastřešit Úřad vlády. Sociální bydlení by pak koordinovala meziresortní skupina, nový ministr práce a sociálních věcí přitom nezavrhl myšlenku své předchůdkyně na vytvoření fondu, který by vytváření sociálních bytů podpořil. „Sociální bydlení musíte vybudovat a bude to stát spoustu peněz,“ připustil.

Programy na podporu rovných příležitostí neskončí, ujišťuje ministr Nový ministr práce a sociálních věcí se bude muset zabývat i budoucností programů, které se týkají například rovných příležitostí žen a mužů, seniorů nebo rodinné politiky a v současnosti „žijí“ z evropských peněz. Hrozí jim totiž konec. „Informace, které máme a kterými bylo argumentováno, jsou takové, že rovné příležitosti už není potřeba podporovat, protože už je všechno v pořádku. Potom byl pádný argument, že je administrativa projektů velmi náročná a že není na ministerstvu dostatek lidí,“ popsala situaci Rut Kolínská, která je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Petr Krčál připustil, že kvůli hrozícímu zastavení programů má „řadu dotazů od nestátních neziskových organizací“. „Žádali mě, aby tato situace byla v co nejkratší době odblokována, protože oni nemají financování a museli by propouštět lidi. V této oblasti to odblokuji. O projektech se budu informovat a budu se snažit vytvořit podmínky, aby byly vypsány,“ slíbil. Podpora projektů má podle něj smysl. S komunisty jedná ANO, my ne, vzkazují sociální demokraté Ačkoli má nový ministr práce a sociálních věcí řadu konkrétních plánů, ještě nemá úplnou jistotu, že ve funkci bude plnohodnotně fungovat. Nově jmenovaná vláda požádá 11. července o důvěru Poslaneckou sněmovnu a zatím nemá jistou většinovou podporu. Koaliční ANO a ČSSD mají dohromady pouze 93 poslanců, zbylé hlasy chtějí získat od komunistů. Ti se ale o podpoře zatím nerozhodli. Sociální demokracie se musí vyrovnat i s tím, že se rovných 70 let po svém vstřebání komunistickou stranou nechá její nástupnicí podpořit. ČSSD však klade plnou odpovědnost na premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše. „Podporu musí vyjednat hnutí ANO. Hlasovali jsme v našem referendu o vstupu do menšinové vlády. Součástí hlasování nebyl žádný toleranční patent s KSČM,“ prohlásil Petr Krčál.

S výsledky koaličního jednání je nový ministr práce a sociálních věcí spokojen. „Domnívám se, že se nám podařilo vyjednat celou řadu programových priorit, které byly v sociálnědemokratickém programu a dostaly se do programového prohlášení. (…) Jsem přesvědčen, že se nám podařilo maximum, co jsme měli ve volebním programu,“ míní. Je ale také přesvědčen, že by měla strana trvat na své nominaci Miroslava Pocheho na ministra zahraničních věcí. Tím ho odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman. Místo toho pověřil šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka vedením dvou úřadů naráz – ministerstva vnitra a ministerstva zahraničí.

