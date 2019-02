Posunou se hranice okresů. Obyvatelům desítek obcí by změna zjednodušila vyřizování na úřadech

Obyvatele čeká výměna občanských průkazů

Jakmile dojde k navrhované změně, čeká více než 35 tisíc lidí povinná výměna občanských průkazů. Další administrativa se týká převážně institucí vycházejících z okresního principu, jako je Česká správa sociálního zabezpečení, katastrální úřad nebo hygienická stanice. „U vyřizování občanských průkazů není stanovena místní příslušnost, takže lidé pro ně mohou jezdit třeba do Semil, pokud jim to přijde lepší,“ dodal Sláma.

Pouze za formalitu považují navrhovanou změnu také obyvatelé Študlova a Valašských Příkaz u Vsetína, jejichž obce budou nově patřit pod okres Zlín. Již nyní si většinu dokumentů vyřizují ve Valašských Kloboukách, do budoucna se ale bojí zrušení těchto úřadů a toho, že by museli dojíždět do Zlína.

V minulosti se měnily nejen okresy, ale hranice krajů

Dnešních čtrnáct krajů vzniklo v roce 2000, o pět let později bylo přesunuto 25 obcí z Kraje Vysočina do Jihomoravského kraje a tři obce z Moravskoslezského do Olomouckého kraje.

Změnu okresů a celého kraje tehdy zažily také obce v okolí Tišnova. Přesun z Vysočiny do Jihomoravského kraje s odstupem hodnotí starosta Dolních Louček jako pozitivní. „Tenkrát jsme nehledali nějakou výhodnost, ale spádovost. Když jsme patřili pod Vysočinu, lidé museli složitě s přestupy jezdit do Velkého Meziříčí a na kraj do Jihlavy, což znamenalo celodenní výlet,“ řekl starosta Dolních Louček Ladislav Tichý (nez.).