Premiér Sobotka a jeho ministři končí. Jako třetí vláda v historii vydržela celé období

Kabinet už bezprostředně po říjnových volbách do sněmovny omezil svou činnost, soustředil se jen na neodkladné záležitosti či evropskou agendu. Na schůzi, která vyvrcholila schválením demise, schválila ještě odmazání dluhu Správy železniční dopravní cesty zhruba o 700 milionů korun a naopak odvod tří miliard korun od Lesů ČR do státního rozpočtu. Prošlo i zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících.

Před půl čtvrtou odpoledne oznámil mluvčí vlády Martin Ayrer, že zástupce Úřadu vlády doručil demisi na Hrad do podatelny. Premiér sám neplánuje osobně se kvůli ní sejít s prezidentem, což se stalo poprvé, Sobotka míní, že je to nejlepší, „abychom neztráceli čas“.

Ministr zdravotnictví v demisi Miloslav Ludvík (ČSSD) si na Palackého náměstí formálně jen „odskočil“ z funkce ředitele motolské nemocnice. Do ní se chce zase vrátit. „Ve funkci jsem zažil jedenáct ministrů, tak doufám, že to bude pokračovat,“ řekl ČT.

Ministr kultury v demisi Daniel Herman je jediným z trojice lidoveckých ministrů, který poslanecké křeslo neobhájil. Věří však, že se do politiky vrátí – bude kandidovat do Senátu v Praze 2.

I přesto, že vláda vydržela od jmenování až do řádných voleb a proběhly výměny „pouze“ na osmi postech ze sedmnácti (na jednom dvakrát) – například oproti Nečasově vládě, kde zůstalo po celou dobu bez výměny pouze pět ministrů a premiér, přičemž na dopravě se vystřídali čtyři ministři a na obraně tři – zcela bez problému koaliční vládnutí nebylo.

Sami členové vlády po středeční schůzi nechtěli o neúspěších příliš hovořit. „Od toho jsou média, aby nám připomínala, co se nepovedlo. My jsme zdůraznili to, co se povedlo,“ podotkl vicepremiér Richard Brabec (ANO). Ze své druhé funkce ministra životního prostředí však přiznal, že se zatím nepodařilo dokončit novou odpadovou legislativu. Podle Pavla Bělobrádka se pak nepodařilo dotáhnout do konce záležitosti související s digitalizací a e-governmentem. Premiér Sobotka se pak zmínil o neprosazení zákona o sociálním bydlení.

Bilancovat ostatně nezapomněla ani opozice, která vládu za úspěšnou ani trochu nepovažuje. „Omezovala svobodu, zaváděla větší byrokracii, rozšiřovala zbytečným způsobem stát,“ řekl předseda opoziční ODS Petr Fiala. Zcela spokojený ale není s výsledky Sobotkovy vlády ani prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. „V klíčových věcech pro růst ekonomiky a konkurenceschopnost řadu zásadních věcí nezvládla,“ míní. Zmínil se o novele stavebního zákona či zákonu o liniových stavbách.