Jiří Brady odlétá bez řádu, ale nezapomenut

Z Česka domů do Toronta odlétá Jiří Brady. Přicestoval poté, co mu volali z prezidentské kanceláře, že 28. října obdrží vyznamenání. Podle Bradyho mělo jít o Řád T. G. Masaryka. Nestalo se tak, avšak rodák z Nového Města na Moravě, který světově proslul svojí osvětovou prací poté, co přežil hrůzy holocaustu, a v Kanadě také pomáhal československým emigrantům, z rodné země s prázdnou neodjíždí.