Zemřel český polárník a zakladatel antarktické stanice Prošek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Zemřel geograf a polárník Pavel Prošek, bylo mu 85 let. Založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Působil jako prezident Českého antarktického nadačního fondu. Zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších, potvrdil manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler.

„Bude nám trvale ctí, že jsme s ním mohli pracovat na největším snu české polární vědy; už teď je postrádán stejně bolestně, jako bude navždy s vděčností vzpomínán,“ stojí na Facebooku výzkumného programu.

Prošek působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, věnoval se například tématu změny klimatu v polárních oblastech. Od 90. let dvacátého století osobně vyjížděl do Antarktidy. A právě tam se podílel na vzniku české antarktické stanice, která je díky němu v provozu od roku 2007.

Antarktická základna

Česká antarktická stanice J. G. Mendela dnes představuje unikátní výzkumnou infrastrukturu nejen na české národní úrovni. Jedná se o excelentní výzkumné pracoviště s dlouhodobým multidisciplinárním výzkumem zaměřeným na nezamrzající suchozemské ekosystémy a geosystémy Antarktidy.

Stanice se nachází v severní části ostrova Jamese Rosse (poloostrov Ulu) v blízkosti Antarktického poloostrova. Základna je v provozu pouze během australského léta, tj. obvykle od ledna do poloviny března.

8 minut
10 let české polární stanice
Zdroj: ČT24

Později se Prošek stal prezidentem Českého antarktického nadačního fondu. Jeho cílem je podporovat všechno, co souvisí s českými vědeckými činnostmi v antarktickém prostoru.

„Myšlenka založení Českého antarktického nadačního fondu vznikala při postupné konsolidaci týmů českých vědců i techniků během antarktických výzkumů. Máme vědecké, technické i logistické zkušenosti a tvoříme dobrý tým nejen profesionálně, ale i lidsky. Antarktická nadace umožní dále optimálně a v širším záběru rozvíjet vše, co jsme se díky jižní pevnině naučili,“ uvedl Prošek na webu fondu.

Prošek byl nejen autorem mnoha vědeckých publikací, ale také popularizační knihy Setkávání s Antarktidou.

Výběr redakce

Poslanci na ustavující schůzi sněmovny složí sliby

Poslanci na ustavující schůzi sněmovny složí sliby

10:48Aktualizovánopřed 21 mminutami
Žloutenkou A se letos nakazilo nejvíc lidí od sametové revoluce

Žloutenkou A se letos nakazilo nejvíc lidí od sametové revoluce

11:38Aktualizovánopřed 27 mminutami
Vlaky po nedělní krádeži kabelů u Lipníka nabírají zpoždění, některé nejezdí

Vlaky po nedělní krádeži kabelů u Lipníka nabírají zpoždění, některé nejezdí

11:02Aktualizovánopřed 55 mminutami
Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí

Policie při zásahu v centrále VZP zadržela 19 lidí

08:02Aktualizovánopřed 58 mminutami
Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian

Rusové pronikli do všech čtvrtí Pokrovsku, píše Unian

před 1 hhodinou
Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily

Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu prudce zhoršily

10:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Útočník z vlaku v Anglii byl obviněn z několikanásobného pokusu o vraždu

Útočník z vlaku v Anglii byl obviněn z několikanásobného pokusu o vraždu

před 2 hhodinami
V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

V týdnu přijde babí léto, bude až 15 stupňů

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Zemřel český polárník a zakladatel antarktické stanice Prošek

Zemřel geograf a polárník Pavel Prošek, bylo mu 85 let. Založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Působil jako prezident Českého antarktického nadačního fondu. Zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších, potvrdil manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler.
před 1 hhodinou

Českou hlavu získal parazitolog Lukeš

Nejvyšší české vědecké ocenění Česká hlava letos získal parazitolog Julius Lukeš z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ocenění dostal za celoživotní přínos vědeckému výzkumu v biologii parazitů a za mimořádný vliv na českou i mezinárodní vědeckou scénu. Mezi další oceněné letošního ročníku patří například hematolog Marek Mráz nebo chemik Martin Volek.
před 3 hhodinami

Čeští potápěči prozkoumali vrak Britannicu

Čeští potápěči pomohli na konci října prozkoumat v Egejském moři vrak lodi HMHS Britannic. Kvůli extrémním podmínkám, proudům a hloubce patří průzkum tohoto vraku k nejnáročnějším na světě, uvedl vedoucí expedice Britannic 2025 Petr Slezák. Zaoceánský parník se potopil za první světové války v listopadu 1916 po nájezdu na námořní minu.
před 4 hhodinami

„Uhlíkové bomby“ i vliv nejbohatších. Emise CO₂ klesají pomalu, varují organizace

S blížící se klimatickou konferencí OSN (COP30) v Brazílii přinášejí světové organizace varování před nedostatečnými kroky ke snížení emisí. Podle OSN by současné klimatické plány omezily globální emise skleníkových plynů do roku 2035 jen o deset procent. Oxfam upozorňuje, že nejbohatší mají na růstu emisí nepřiměřený podíl, zatímco nové analýzy nevládních organizací identifikují 28 takzvaných „uhlíkových bomb“.
před 6 hhodinami

Egypťana Sinuheta překládala do češtiny politická vězeňkyně přímo za mřížemi

Šestá nejoblíbenější kniha v Česku – Egypťan Sinuhet od Miky Waltariho – vyšla poprvé v češtině před šedesáti lety. Historický román o egyptském lékaři tehdy přeložila Marta Hellmuthová, která si knihu přečetla poprvé právě při svém pobytu v Egyptě. Rozhodla se dokonce sama naučit finsky, aby román mohla přeložit přímo z originálu. Pro komunisty se i se svým manželem ale stala nepohodlnou a překlad oblíbené knihy musela dokonce dokončit jako politická vězenkyně ze mřížemi v Pardubicích.
před 6 hhodinami

Dvouhlavá ploštěnka překvapila polské zoology. Změnila si osu těla

Uříznou jí hlavu – a vyroste jí nová. Rozříznou ji podélně na dvě půlky – a z každé vyroste zdravý nový červ. Ploštěnka Stenostomum brevipharyngium (české jméno nemá) je přes své mikroskopické rozměry jedním z nejpodivnějších tvorů v přírodě. Její regenerační schopnosti vědcům vyráží dech. A teď o ní zjistili něco, co zatím v přírodě nikdy nepozorovali.
včera v 09:00

AI je téměř k nerozeznání od reality, varují experti

Okem nerozeznatelné od skutečnosti, obsahem přitom zcela smyšlené. Experti varují, že vývoj modelů umělé inteligence dospěl tak daleko, že už nemají problém tvořit dezinformace nebo nenávistný obsah. Podvody jsou na první pohled téměř nerozpoznatelné, obvykle je odhalí jen malé detaily. Softwary jsou stále dokonalejší a jejich rozpoznání složitější.
včera v 08:00

ISS je trvale obydlená už čtvrt století. Brzy má shořet

Jeden Američan a dva Rusové. To byla první posádka Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), prvního dlouhodobě obývaného místa mimo planetu Zemi. Sergej Krikajlov, Jurij Gidzenko a William Shepherd ji osídlili přesně před čtvrt stoletím – 2. listopadu roku 2000.
včera v 07:30
Načítání...