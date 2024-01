Vírník by mohl inspirovat drony. Kdyby byl velký jako člověk, plaval by pětkrát rychleji než torpédo

Malý vodní brouk se pohybuje rychlostí, která zdánlivě porušuje fyzikální zákony. Jak je to možné, teď poprvé vysvětlil tým amerických vědců. Výsledky by se daly využít pro konstrukci rychlejších a obratnějších dronů.

Vírník je nenápadný brouk žijící ve vodě. Měří asi půl centimetru, jeho tělo nejvíc připomíná malou pecku. Jenže vzhled klame: tento tvoreček patří mezi nejrychlejší plavce světa.

Dokážou dosáhnout zrychlení sta metrů za sekundu a maximální rychlosti sta délek těla za sekundu – to znamená jeden metr za sekundu. Pro srovnání: kdyby takhle rychle měl plavat člověk, prořezával by hladinu rychlostí 720 kilometrů za hodinu. To je pětinásobek rychlosti těch nejrychlejších klasických torpéd.

Jak to vírník dělá? To popsala nová studie vědců z Cornellovy univerzity, která také nabízí zkušenosti, jež by se daly využít pro konstrukci robotů a člunů bez posádky.