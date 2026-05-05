Vědci objevili 27 planet jako ze Star Wars. Zřejmě obíhají kolem dvou hvězd

Astronomové popsali 27 kandidátských planet, které obíhají kolem dvou hvězd, podobně jako fiktivní pouštní planeta Tatooine z filmového světa Star Wars. Výsledky studie, na kterou upozornil deník The Guardian, vědci publikovali symbolicky 4. května, kdy fanoušci slaví neoficiální Den Star Wars.
Astronomové dosud potvrdili existenci pouze osmnácti takzvaných cirkumbinárních planet, tedy planet, které obíhají dvojici hvězd. Naproti tomu takových planet, které obíhají pouze jednu hvězdu jako Země kolem Slunce, je už známo více než šest tisíc.
Nové kandidáty astronomové identifikovali analýzou dat z vesmírného teleskopu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Využili při tom metodu zvanou apsidální precese, která sleduje velmi jemné změny v načasování vzájemných zákrytů dvou hvězd v dvojhvězdném systému. Tyto odchylky mohou naznačovat, že jejich pohyb ovlivňuje ještě další těleso, tedy planeta obíhající obě hvězdy.
„Pokud sledujeme přesné načasování těchto zatmění, může nám to ukázat, že v systému působí ještě další těleso,“ uvedla hlavní autorka studie Margo Thorntonová ze sydneyské Univerzity Nového Jižního Walesu.
Možné planety se nacházejí ve vzdálenosti asi 650 až 18 tisíc světelných let od Země a jejich velikost se podle odhadů pohybuje od úrovně Neptunu až po objekty přibližně desetkrát hmotnější než Jupiter, největší planeta naší soustavy. Současná data však nedokážou přesně určit, zda jde o menší planety na bližších drahách, nebo hmotnější tělesa obíhající ve větší vzdálenosti. K potvrzení bude podle odborníků potřeba další měření.
Nový způsob, jak hledat planety
Dosavadní objevy cirkumbinárních planet vycházely především z takzvané tranzitní metody, kdy planeta při průchodu před hvězdou způsobí pokles její jasnosti. Tato metoda je ale závislá na přesném natočení systému vůči Zemi, takže řada planet může zůstat skryta.
Podle autorů studie by nová metoda mohla výrazně rozšířit počet známých planet v systémech dvojhvězd, včetně těch, jejichž dráhy nejsou v rovině oběhu hvězd nebo obíhají ve větší vzdálenosti. To může pomoci lépe porozumět tomu, jak takové planetární soustavy vznikají a jak se vyvíjejí.
Astrofyzici upozorňují, že některé z těchto světů by mohly připomínat i fiktivní Tatooine ze ságy Star Wars, pokud se nacházejí v obyvatelné zóně mezi oběma hvězdami. Deník The Guardian zároveň připomíná, že v roce 1977, kdy měl premiéru první film ze série Star Wars, lidstvo o existenci exoplanet – tedy planet mimo naši Sluneční soustavu – ještě vůbec nevědělo.
„V astronomii je mnoho věcí, které si lze jen těžko konkrétně představit,“ uvedl spoluautor studie Ben Montet. „Díky slavné scéně západu slunce na Tatooine v prvním filmu Star Wars si ale dnes dokáže každý představit, jak taková planeta obíhající dvě slunce vypadá a jaké by bylo na ní stát,“ dodal.