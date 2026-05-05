Vědci objevili 27 planet jako ze Star Wars. Zřejmě obíhají kolem dvou hvězd


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Guardian, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Astronomové popsali 27 kandidátských planet, které obíhají kolem dvou hvězd, podobně jako fiktivní pouštní planeta Tatooine z filmového světa Star Wars. Výsledky studie, na kterou upozornil deník The Guardian, vědci publikovali symbolicky 4. května, kdy fanoušci slaví neoficiální Den Star Wars.

Astronomové dosud potvrdili existenci pouze osmnácti takzvaných cirkumbinárních planet, tedy planet, které obíhají dvojici hvězd. Naproti tomu takových planet, které obíhají pouze jednu hvězdu jako Země kolem Slunce, je už známo více než šest tisíc.

Nové kandidáty astronomové identifikovali analýzou dat z vesmírného teleskopu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Využili při tom metodu zvanou apsidální precese, která sleduje velmi jemné změny v načasování vzájemných zákrytů dvou hvězd v dvojhvězdném systému. Tyto odchylky mohou naznačovat, že jejich pohyb ovlivňuje ještě další těleso, tedy planeta obíhající obě hvězdy.

„Pokud sledujeme přesné načasování těchto zatmění, může nám to ukázat, že v systému působí ještě další těleso,“ uvedla hlavní autorka studie Margo Thorntonová ze sydneyské Univerzity Nového Jižního Walesu.

Astrofyzici našli „roztrhanou“ hvězdnou soustavu, která jim připomíná Star Wars
Vlevo umělecká představa soustavy, vpravo reálný snímek

Možné planety se nacházejí ve vzdálenosti asi 650 až 18 tisíc světelných let od Země a jejich velikost se podle odhadů pohybuje od úrovně Neptunu až po objekty přibližně desetkrát hmotnější než Jupiter, největší planeta naší soustavy. Současná data však nedokážou přesně určit, zda jde o menší planety na bližších drahách, nebo hmotnější tělesa obíhající ve větší vzdálenosti. K potvrzení bude podle odborníků potřeba další měření.

Nový způsob, jak hledat planety

Dosavadní objevy cirkumbinárních planet vycházely především z takzvané tranzitní metody, kdy planeta při průchodu před hvězdou způsobí pokles její jasnosti. Tato metoda je ale závislá na přesném natočení systému vůči Zemi, takže řada planet může zůstat skryta.

Podle autorů studie by nová metoda mohla výrazně rozšířit počet známých planet v systémech dvojhvězd, včetně těch, jejichž dráhy nejsou v rovině oběhu hvězd nebo obíhají ve větší vzdálenosti. To může pomoci lépe porozumět tomu, jak takové planetární soustavy vznikají a jak se vyvíjejí.

Star Wars jsou multikulturní mytologií pro dnešní dobu. Odráží se v nich Vietnam i ženská síla
Star Wars: Vzestup Skywalkera

Astrofyzici upozorňují, že některé z těchto světů by mohly připomínat i fiktivní Tatooine ze ságy Star Wars, pokud se nacházejí v obyvatelné zóně mezi oběma hvězdami. Deník The Guardian zároveň připomíná, že v roce 1977, kdy měl premiéru první film ze série Star Wars, lidstvo o existenci exoplanet – tedy planet mimo naši Sluneční soustavu – ještě vůbec nevědělo.

„V astronomii je mnoho věcí, které si lze jen těžko konkrétně představit,“ uvedl spoluautor studie Ben Montet. „Díky slavné scéně západu slunce na Tatooine v prvním filmu Star Wars si ale dnes dokáže každý představit, jak taková planeta obíhající dvě slunce vypadá a jaké by bylo na ní stát,“ dodal.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

před 12 mminutami
Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

10:49Aktualizovánopřed 22 mminutami
Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

před 34 mminutami
Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

před 2 hhodinami
Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

před 2 hhodinami
Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

01:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

04:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

02:08Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Jepice tančí vertikálně, protože jsou šeroslepé, ukázala studie

Vědci odhalili, proč jepice při rojení provádějí svůj podivuhodný tanec ve vzduchu: svislý let nahoru a dolů pomáhá samcům rozlišit samice v hejnu a zvyšuje jejich šanci na rozmnožení. Vyplývá to z nového výzkumu.
Právě teď

Metan z Grónska je dědictví minulosti i hrozba pro budoucnost, ukázali čeští vědci

Mezinárodní tým vědců pod vedením Marka Stibala a jeho týmu kryosférické ekologie (CryoEco) z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přinesl v nové studii důkaz o původu metanu, který se uvolňuje zpod Grónského ledovce. Je jím rozklad organické hmoty nahromaděné během teplejšího období, které skončilo před zhruba čtyřmi tisíci lety. Výsledky studie tak ukazují, že Grónský ledovec je velmi citlivý i k poměrně mírným a krátkým změnám klimatu.
před 23 mminutami

Vědci objevili 27 planet jako ze Star Wars. Zřejmě obíhají kolem dvou hvězd

Astronomové popsali 27 kandidátských planet, které obíhají kolem dvou hvězd, podobně jako fiktivní pouštní planeta Tatooine z filmového světa Star Wars. Výsledky studie, na kterou upozornil deník The Guardian, vědci publikovali symbolicky 4. května, kdy fanoušci slaví neoficiální Den Star Wars.
před 1 hhodinou

Při ražbě pražského metra objevili vědci nový druh prvohorního členovce

Z nenápadné fosilie nalezené při stavbě metra D se vyklubal doposud neznámý druh dávného členovce. Soomaspis labutai žil asi před 448 miliony let, jeho nejbližší známý příbuzný pocházel až z jižní Afriky. Tento objev mění pohled na rozšíření těchto živočichů a přináší nové informace o životě v době prvního hromadného vymírání druhů.
před 3 hhodinami

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují sedm možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoPro vznik požárů byly v Českém Švýcarsku ideální podmínky, vysvětluje bioklimatolog

Podmínky pro vznik požárů byly v Česku o víkendu velmi vhodné – zásoba vody v půdě je nízká a dřevo suché, uvedl pro ČT24 Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Navíc foukal poměrně silný vítr, vznik rozsáhlých oblastí v Českém Švýcarsku zasažených plameny tedy podle něj není překvapivý. Nejrizikovější jsou pro požáry holiny zarostlé suchou trávou a také borovicové lesy se suchým jehličím. Naopak zarostlejší části mladého lesa jsou méně zranitelné – už jen proto, že jimi hůř prostupuje vítr, jenž šíření ohně nahrává, doplnil vědec. Riziko bude podle něj přetrvávat zejména v pondělí a úterý hlavně na východě Česka.
před 19 hhodinami

NASA zveřejnila dvanáct tisíc fotek z mise Artemis. Podívejte se

Od začátku dubna sledoval celý svět s napětím, jak čtyři astronauti z USA a Kanady letí při misi Artemis II směrem k Měsíci, oblétají ho a pak se po dvou týdnech vrací úspěšně na Zem. Americká kosmická agentura NASA teď zveřejnila kompletní fotoarchiv celé mise – celkem 12 217 snímků. Podívejte se na výběr z nich.
před 21 hhodinami

Vědci ze Stanfordu popsali nový kryptický způsob, jak bakterie tvoří DNA

Bakterie umí vytvářet DNA nejen tím, že kopírují starší vzory, ale vyvinuly si i další způsob, jak tuto deoxyribonukleovou kyselinu tvořit. Nový objev, který překvapil celou řadu biologů, by mohl podle autorů pomoci i při vytváření nových genetických nástrojů v medicíně.
před 22 hhodinami
Načítání...