V Petře našli ukrytou hrobku. Tam, kde filmový Indiana Jones objevil Svatý grál

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , University of St Andrews

Pokladnice je centrem celého města, které před dvěma tisíci let ručně vytesali do stěn pouštního kaňonu obyvatelé Nabatejského království. Smysl tohoto krásného skalního paláce, který film s Indianou Jonesem proslavil jako místo odpočinku Svatého grálu, zůstává ale nadále záhadou.

Vytvořili poměrně rozsáhlou říši. Původně šlo o pastevecký lid se stády velbloudů a ovcí, jenž byl ale i značně bojovný. Zpočátku žili z loupežných výprav do sousedních zemí, přepadávali a rabovali obchodní karavany a později sami rozvinuli výnosný obchod mezi Arábií a Indií.

„Hlavním účelem průzkumu bylo zhodnotit stav oblastí kolem Pokladnice, jejího nádvoří, náměstí, východu z údolí a vádí (vyschlé koryto řeky – pozn. red.), do kterého všechny tyto oblasti (opticky) směřují,“ uvedli vědci v tiskové zprávě. Celé to navíc museli zvládnout ještě předtím, než se v Petře začnou provádět nové odvodňovací práce. Údolí totiž trpí častými záplavami, kdy do něj nateče při intenzivních deštích voda z celého okolí.

Archeologové ovšem narazili na něco, co nečekali. Místo, které mělo být dokonale prozkoumané celou řadou expedic, ukrývalo podzemní prostory. A tak dostali experti nové povolení – tentokrát ke klasickému archeologickému průzkumu spojenému s kopáním. A ten odhalil přítomnost hrobky s uloženými těly, která se stále nacházejí na místech, kde byla kdysi dávno pohřbená.