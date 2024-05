V Evropě a střední Asii zemře deset tisíc lidí denně na nemoci srdce a cév, uvádí WHO

ČTK

před 22 m minutami | Zdroj: ČTK

Ilustrační foto

V evropském regionu, kam Světová zdravotnická organizace (WHO) řadí Evropu a střední Asii, každý den podle evropské pobočky WHO zemře deset tisíc lidí na kardiovaskulární onemocnění. Kvůli nemocem srdce a cév častěji umírají muži než ženy. Podle WHO je příčinou tohoto stavu nadměrná spotřeba soli.

Kardiovaskulární nemoci jsou hlavní příčinou invalidity a předčasných úmrtí v evropském regionu, ročně na ně připadá přes 42,5 procenta úmrtí. U mužů je 2,5krát vyšší pravděpodobnost, že zemřou na nemoc srdce a cév než u žen. Existují také velké rozdíly mezi jednotlivými částmi evropského regionu WHO. Ve východní Evropě a střední Asii je ve srovnání se západní Evropou skoro pětkrát vyšší riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby ve věku mezi 30 a 69 lety. Do evropského regionu WHO spadají vyspělé země, jako jsou členové EU, nebo Velká Británie a Švýcarsko, dále také Rusko nebo středoasijské postsovětské republiky. Nemocem srdce a cév se dá do velké míry předejít Podle statistik trpí více než každý třetí dospělý ve věku od 30 do 79 let vysokým krevním tlakem, který je hlavním rizikovým faktorem pro vznik infarktu a mozkové mrtvice. „Kardiovaskulárním nemocem a vysokému krevnímu tlaku se dá do velké míry předejít – a kontrolovat je,“ říká ředitel evropské kanceláře WHO Hans Kluge. Počty lidí, zejména mužů, kteří hlavně ve východní Evropě umírají na tyto choroby, Kluge označil za ohromné. „Ale je to něco, co můžeme změnit.“ Podle Klugeho se všeobecně ví, co proti těmto nemocem pomáhá, ale nedaří se zavádět postupy podložené vědeckými důkazy, což má za důsledek „nepřijatelně vysokou míru úmrtí, kterým se dá zabránit“.