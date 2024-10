V Egyptě byla podle Světové zdravotnické organizace vymýcena malárie

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) v neděli oznámila, že udělila Egyptu certifikát země bez malárie. Vymýcení nemoci, která se v této severoafrické zemi vyskytovala od nepaměti, označila za historické.

„Malárie je stará jako egyptská civilizace sama. Ale nemoc, která sužovala faraony, nyní patří do její historie,“ prohlásil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO pochválila egyptskou vládu a egyptský lid za snahy vymýtit malárii, ale zároveň tamní zdravotnické úřady upozornila, že je nutné „zůstat ve střehu“, aby se nákaza v zemi v budoucnu opět nerozšířila.

Egyptské úřady zahájily první snahy o vymýcení smrtelného infekčního onemocnění přenášeného komáry téměř před sto lety.