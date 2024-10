V chráněných oblastech příroda trpí víc než jinde

Pokles biologické rozmanitosti je rychlejší v chráněných oblastech než mimo ně. Vyplývá to z výzkumu vědců z Přírodopisného muzea v Londýně (NHM), který je podle nich varovným signálem pro vedoucí představitelé světové ekologické scény, kteří se sešli na konferenci OSN o biodiverzitě COP 16 v kolumbijském Cali.

Podle výzkumníků za tím stojí několik důvodů. Mnoho chráněných oblastí není určených k zachování celého ekosystému, ale k ochraně specifických druhů. Znamená to, že celková „neporušenost biodiverzity“ není prioritou. Oblasti také mohly být již dříve znehodnoceny, což je důvod, proč byly zařazeny mezi chráněné. Podle vědců je klíčem k určení příčin selhání v jednotlivých krajinách místní analýza.

Světoví lídři se roku 2022 v přelomové dohodě o ochraně přírody shodli na závazku „30x30“. To znamená, že do roku 2030 má být chráněných třicet procent krajiny a mořských oblastí. V Cali se teď sešli, aby posoudili pokrok a vyjednali nové dohody o zastavení poklesu biologické rozmanitosti. Nová studie ale uvádí, že pouhé vyhlášení většího počtu chráněných oblastí automaticky nevede k lepším výsledkům biologické rozmanitosti. Vědci současně zpochybňují efektivitu existujících opatření.

„Myslím, že kdybyste se většiny lidí zeptali, předpokládali by, že území označené jako chráněné bude mít za výsledek přesně to – ochranu přírody. Výzkum však ukázal, že tomu tak není,“ uvedl.

Rozloha chráněných přírodních oblastí činí 17,5 procenta země a 8,4 procenta moře, což je od roku 2022, kdy se konala konference COP15, nárůst o půl procenta. Do roku 2030 se bude muset tento podíl výrazně zvýšit, aby byl cíl splněn.

„Země se musí i nadále soustředit na 30x30, to by nemělo polevit. Jen do toho musí vnést více a věnovat více pozornosti skutečnému zachování země, která je zdrojem ekosystémů,“ dodal.

Těžaři a příroda

Koncese na těžbu ropy, zemního plynu a dalších surovin ohrožují klíčové oblasti biologické rozmanitosti a také území původních obyvatel. V Amazonii, Konžské pánvi a jihovýchodní Asii je kvůli těžbě ropy a zemního plynu ohroženo nejméně 254 tisíc kilometrů čtverečních chráněných oblastí. Zpráva zjistila, že více než 300 tisíc kilometrů čtverečních domorodých území v Amazonii se překrývá s koncesemi na těžbu ropy a zemního plynu.