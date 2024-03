V Česku poprvé po 55 letech zemřel pacient trpící záškrtem

V Jihlavské nemocnici zemřel pacient se záškrtem. Informaci potvrdila České televizi mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová. Dvaaosmdesátiletý muž je první případem od roku 1969, kdy v České republice byla spojená příčina smrti s touto nemocí.

Záškrt se v Česku začal šířit v posledních letech

V Česku v posledních dvou letech přibylo případů záškrtu. Od roku 1995 do roku 2021 se u nás neobjevil ani jediný případ této smrtící nemoci. Pak ale lékaři popsali roku 2022 hned pět nemocných a o rok později přibylo podle Státního zdravotního ústavu sedm dalších. Od začátku roku 2024 do 6. března už záškrtem onemocnělo šest pacientů. Jedním z důvodů, proč se nemoc znovu objevila, je podle vakcinologů snižující se proočkovanost, vyvanutí protilátek, ale také vyšší migrace obyvatel.

U nemocných z poslední doby to ale neplatilo - respektive se nepodařilo prokázat, že by existovala nějaká souvislost s vyšší migrací z Ruska a Ukrajiny, kterou ČR v minulých dvou letech zažila. „Infekce neměly souvislost s importem ani s migrací,“ uvedla vloni pro Českou televizi Jitka Částková ze SZÚ. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí během léta 2022 konstatovalo, že většina případů byla v roce 2022 diagnostikována v zařízeních souvisejících s migranty (Německo, Švýcarsko). Nemá ale informace, že by od těchto případů docházelo k zavlečení infekce do běžné populace zemí Evropské unie.

Proč očkování nechrání dokonale

Záškrt se nejčastěji projevuje jako těžká angina vedoucí k zúžení hrtanu i hltanu a k dušení. Mezi další příznaky patří slabost, bolest v krku, horečka, zvětšené krční mandle a dýchací obtíže. Bakteriální toxiny se mohou dostat do krevního oběhu a poškodit i srdce, ledviny a centrální nervový systém. Kvůli tomu je tato choroba značně smrtící.

V Česku se smrtnost pohybovala v době poslední epidemie, tedy za Druhé světové války, mezi pěti až osmi procenty. V současné době se záškrt nejčastěji vyskytuje v chudých afrických zemích, tam má podle Světové zdravotnické organizace smrtnost mezi 5 – 10 procenty, přičemž u dětí mladších 5 let věku a u osob nad 40 let dosahuje až 20 procent.