U Austrálie uvázlo 160 velryb, část už uhynula. Vědci se zbylé snaží zachránit

Chování kytovců vědci už dlouho zkoumají

Příčiny toho, proč se kytovci masově vrhají na mělčiny a pláže, zatím stále nejsou úplně jasné – a to přesto, že se tomu věnuje už spoustu let celá řada vědců. Možných vysvětlení je totiž víc, možná je jich dokonce pravdivých více současně. Může na to mít dopad jejich zdravotní stav, dezorientace, hlad nebo i predátoři, kteří kytovce na mělčiny pronásledují. Většina těchto událostí je ale spojená s nadměrným hlukem. Vědci se domnívají, že velrybám zvukové vlny způsobují nevolnost – do krve se jim uvolňují bublinky dusíku. A to může způsobovat krvácení a poškození jejich vnitřních orgánů.

V současné době odborníci nejvíc mluví o tom, že příčinou může být stres, který způsobují silné sonary používané především vojenským námořnictvem. Vědci už desítky let vědí, že sonar námořních lodí může mít negativní dopad na mořský život. Zvukové vlny, které tyto přístroje produkují, jsou tak silné, že mění chování mořských savců. Ti jsou tak ochotní plavat stovky mil nebo se potápět do velkých hloubek. Největší riziko představuje to, že velryby se kvůli zvukům sonaru vrhají právě na mořské břehy, kde často umírají.