Těžba na asteroidech se blíží. V noci startuje sonda, která má hledat platinu na planetce

Soukromý sektor se čím dál víc ohlíží po zdrojích, které se nacházejí mimo Zemi. Všechny dosavadní snahy selhaly, změnit to teď hodlá kalifornský startup Astroforge, který by chtěl v budoucnu na asteroidech těžit vzácné kovy.

Je velká asi jako klimatizace a také ji trošku vzhledem připomíná. Ve skutečnosti má ale sonda Odin, která má 26. února odstartovat do kosmu, významný cíl. Měla by se totiž stát prvním soukromým průzkumníkem společnosti Astroforge, jež chce ve vesmíru těžit vzácné kovy na asteroidech.

Pokus vynést ji na oběžnou dráhu Země, pak za dráhu Měsíce a nakonec ji dostat na planetku 2022 OB5 je ambiciózní a současně riskantní. „Jsem zatraceně vyděšený,“ přiznal šéf společnosti Matt Gialich v nedávném rozhovoru pro stanici CNN.

Na lovu platiny

Robotická sonda Odin, pojmenovaná po vikinském božstvu, odstartuje na palubě rakety Falcon 9 společnosti SpaceX z Kennedyho vesmírného střediska NASA na Floridě. Zpočátku má letět společně s lunárním modulem Athena, od něhož se v průběhu své mise oddělí. Během pouhých pěti dní se má přiblížit k Měsíci, další tři stovky dní jí ale bude trvat, než se kosmickou prázdnotou dostane ke svému cíli – asteroidu 2022 OB5.

Mise i družice jsou v mnohém unikátní. Už jen tím, že samotná sonda vznikla během pouhých deseti měsíců. Ale jedinečný je hlavně její cíl: planetka 2022 OB5 je totiž prokazatelně složená z kovů, které by se z ní daly v budoucnu těžit. Přestože není jasné z jakých, Gialich a jeho Astroforge věří, že by jedním z nich mohla být platina. O těžbu takovéto suroviny se v kosmu zatím nikdo nepokusil, kalifornský startup ale věří, že právě on to dokáže.

Odinova mise nicméně nebude spočívat v těžbě, tak daleko zatím Astroforge není. Až se dostane ke svému cíli, který leží asi 650 tisíc kilometrů od Země, bude ho jen fotografovat a snímky pak posílat na Zemi. Měly by mít dostatečnou kvalitu, aby se pak potvrdilo nebo vyvrátilo, jestli si opravdu investoři mohou myslet na platinu pásma asteroidů.