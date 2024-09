Stupnice hurikánů pomíjí největší hrozbu, varují meteorologové

Hurikány se v současnosti řadí do kategorií podle rychlosti, které v nich dosahuje vítr. To ale nebere v potaz devadesát procent všech úmrtí, která tyto extrémní bouře způsobují. Podle serveru BBC se vědci snaží o aktualizaci nedokonalého systému, na který se lidé spoléhají při varování před potenciálně smrtelnou bouří.

Změny klimatu přinášejí silnější bouře a extrémnější období hurikánů. Stále častěji se proto ozývají hlasy volající po novém způsobu hodnocení. Ačkoliv je všeobecně známá a používá se už více než padesát let, má Saffirova-Simpsonova stupnice zásadní nedostatky a vědci pochybují, zda je pro měření bouřek tím nejlepším prostředkem.

Hurikán Ernesto v srpnu způsobil ničivé škody na Portoriku. Bouře získala nejnižší hodnocení na oficiální Saffirově-Simpsonově stupnici pro klasifikaci hurikánů, a to kvůli rychlosti větru dosahující 120 kilometrů za hodinu. Bouře, které se pohybují na dolní hranici škály, ale mohou napáchat stejné škody jako hurikány páté, tedy nejsilnější, kategorie.

Škála, kterou na začátku 70. let minulého století vytvořili americký stavební inženýr Herbert Saffir a meteorolog Robert Simpson, měří maximální trvalou rychlost větru v bouři. Na základě toho se hurikány dělí do pěti kategorií, přičemž ta pátá je nejintenzivnější. Rychlost vichru měří průzkumné letouny, které ze vzduchu do moře shazují přístroje zaznamenávající tlak, směr a rychlost.

Voda zabíjí víc než vzduch

Saffirova-Simpsonova stupnice ale nebere v potaz další průvodní jevy hurikánů, jako je vzedmutí hladiny moře, přívalové deště nebo záplavy. Voda přitom na rozdíl od větru nejvíce ohrožuje životy lidí v zasažených lokalitách. Podle Floridského klimatického centra (FCC) při Floridské státní univerzitě je celosvětově na devadesát procent úmrtí v souvislosti s hurikány způsobeno utonutím při přílivu způsobeném bouří nebo v důsledku extrémních srážek.