Kam letos zmizely hurikány, ptají se meteorologové

Po hurikánu Beryl přišly jenom dva hurikány – Debby a Ernesto. A minimálně do konce srpna, podle některých prognóz až do 3. září, by se žádný další pojmenovaný systém vytvořit neměl. Pokud se tyto prognózy naplní, bude to poprvé od roku 1956, kdy se v tomto časovém období nevytvořil ani jediný tropický nebo subtropický systém v Atlantiku.

Co se děje v Atlantiku?

Co je příčinou této situace, která neodpovídá předpokladům o hyperaktivní sezoně, řeší meteorologové po celém světě. V zásadě za to mohou čtyři hlavní faktory. Jedním z nich je severnější postup takzvaných „vln ve východním proudění“. Ty putují z Afriky nad Atlantik, zpravidla v podobě shluku bouří, ze kterých se pak nad teplými vodami oceánu za vhodných podmínek tvoří hurikány.

Jenže severnější postup těchto vln znamená, že postupují nad chladnějšími vodami než obvykle, a mají tak potenciálně méně energie pro svůj vývoj. Navíc severněji putující bouře s sebou nesou více saharského prachu a suchého vzduchu, což jsou faktory působící proti vývoji hurikánů.

A aby toho nebylo málo, přidává se v těchto severnějších oblastech navíc ve středních hladinách urputný severovýchodní vítr, který zrovna ke vzniku tropických níží taky nepřispívá.