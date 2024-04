Středoškoláci z Česka vymysleli, jak dálkově opravit družice, a uspěli v soutěži NASA

„Čeští středoškoláci mi předvedli jednu z nejlepších prezentací, jakou jsem na Conrad Challenge kdy viděla,“ uvedla zakladatelka soutěže Nancy Conradová, manželka zesnulého Peta Conrada, který byl třetím člověkem na Měsíci.

„Vážíme si zpětné vazby od všech lidí, ale slova, která jsme slyšeli od Megan McArthurové nebo Nancy Conradové, pro nás byla mnohem důležitější. Určitě si je budeme pamatovat po celý zbytek života,“ podotkla členka týmu Anna Krebsová.

Oprava pomocí laseru

Tým pojmenovaný Lasar s nápadem na opravu nefunkčních družic na dálku zvítězil ve dvou celkem ze tří kategorií. V týmu se sešli studenti z gymnázií v Brně-Bystrci, Ústí nad Orlicí, Plzni a Blansku. Mentorem projektu byl Jan Spratek z Planetária Praha.

„Nedělají to proto, že je to jednoduché. Dělají to právě proto, že je to složité,“ podotkla k českému návrhu astronautka Megan McArthurová. Parafrázovala tak slova bývalého amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, která pronesl, když oznamoval, že se lidé vydají na Měsíc.

Řešení, se kterým Češi přišli, umožní vyvolat restart na nekomunikující družici obíhající Zemi. „Laserovým paprskem zasáhneme solární články satelitu. Ty se odpojí od baterií, která se začne vybíjet. Toto nežádoucí chování systémy družice vyhodnotí jako potřebu pro restart, díky němuž může být chyba vyřešena,“ vysvětlil fyzik Viktor Adámek.

„Přemýšleli jsme nad tím, co máme v Česku. Máme tu jedno z nejlepších laserových center na světě, továrny, které vyrábí kapacitory pohánějící rovery na Marsu,“ dodal mechatronik Boris Brovkin, že s kolegy chtěli využít technologie z tuzemska. Studenty navržený projekt by mohl mít využití i při hledání a likvidaci vesmírného odpadu.