Starověcí Egypťané pili při rituálech halucinogenní koktejly z bizarních nádob

Americký egyptolog Davide Tanasi prozkoumal pomocí pokročilých chemických analýz jeden z dochovaných egyptských „Besových hrnků“.

Jde o velmi nápadné nádoby, které zobrazují boha Bese. Ten sice nebyl nikdy uctíván ve velkolepém rituálu, ale o to víc ho uctívali v běžných staroegyptských domácnostech, zejména jako „ochránce krbu“, patrona rodiček a také matek s dětmi. Jeho podoba se dá snadno rozeznat, Bes je totiž zobrazován jako trpaslík s velmi výraznými rysy, zejména lvími. V této podobě jeho tvář zdobí i hrnky.

Jenže až doposud se netušilo, k čemu se využívaly.

„Neexistuje žádný výzkum, který by zjistil to, co my v této studii,“ uvedl Tanasi. „Poprvé se nám totiž podařilo identifikovat všechny chemické složky tekutého obsahu obsaženého v Besově hrnku, který se nachází v Muzeu umění v Tampě. A to včetně rostlin, které Egypťané používali a které mají prokazatelně psychotropní a léčivé vlastnosti.“

Záhadné hrnky

Když archeologové tyto hrnečky nacházeli, bylo to ve zcela různorodých kontextech. Což vždy znamená, že se jejich smysl jen obtížně vysvětluje. A tak o jejich účelu hlavně spekulovali.