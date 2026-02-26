Spermie plavou v létě rychleji než v zimě v Dánsku i na Floridě, ukázal výzkum


Kvalita spermií je nejvyšší v létě a nejnižší v zimě, ukázala nová studie britských, kanadských a dánských vědců. Ti analyzovali vzorky semene od 15 581 mužů ve věku 18 až 45 let žijících v Dánsku a na Floridě. Výsledky výzkumníků ukazují, že pohyblivost spermií – čili jejich schopnost efektivně plavat – byla v obou částech světa, bez ohledu na zeměpisnou šířku, nejvyšší v červnu a červenci.

Dánsko-americký výzkum může vypadat na první pohled jako bizarnost, která na stránky seriózních vědeckých časopisů ani nepatří. Ve skutečnosti ale mohou výsledky mít poměrně závažné dopady na reprodukční medicínu. Odhalují totiž doposud neprokázané souvislosti mužské plodnosti s ročními obdobími.

Studie, která vyšla v odborném časopise Reproductive Biology and Endocrinology, naznačuje, že pohyblivost spermií zůstává stejná v různých klimatických podmínkách, a naopak se mění s ročním obdobím. Nejnižší byla i na Floridě v prosinci a lednu, a to přesto, že je tam teplo celoročně.

Porozumění sezonním vzorcům může podle autorů studie zlepšit metody léčby neplodnosti díky optimálnímu načasování léčby a testování plodnosti, a poskytnout tak kvalitnější poradenství párům, které se snaží otěhotnět.

Stále více párů řeší potíže s otěhotněním
Koncentrace se nemění

Vědci zároveň bez ohledu na roční období nezjistili žádné změny v celkové koncentraci spermií – tedy jejich množství v ejakulátu – ani v množství samotného ejakulátu. Jinými slovy, zatímco schopnost spermií účinně se pohybovat závisí na ročním období, tak to nemá vliv na počet produkovaných spermií.

Výsledky studie tak naznačují, že roční období může mít na mužskou plodnost větší vliv než samotné teplotní rozdíly. Optimální teplota varlat by měla být obecně o dva až čtyři stupně Celsia nižší než průměrná tělesná teplota těsně pod 37 stupni. Jakákoli vyšší nebo nižší teplota může negativně ovlivnit pohyblivost spermií a tím i plodnost.

„Šokovalo nás, jak podobný byl sezonní vzorec ve dvou zcela odlišných klimatických podmínkách,“ uvedl spoluautor studie Allan Pacey z univerzity v Manchesteru. „I na Floridě, kde jsou stále vysoké teploty, dosahovala pohyblivost spermií vrcholu v létě a klesala v zimě, což nám napovídá, že samotná venkovní teplota pravděpodobně tyto změny nevysvětluje,“ dodal.

