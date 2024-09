Sonda změřila, že je Země obyvatelná, teď bude život hledat u Jupiteru

Když Sonda Jupiter Icy Moons Explorer (neboli Juice) prolétala 20. dubna kolem Země, zaměřila na ni své senzory. Výsledky měření ukázaly, že v atmosféře naší planety jsou přítomné chemické složky zásadní pro existenci života.

To je informace, kterou ESA samozřejmě zná. Ale až doposud netušila, jestli to v reálném vesmírném prostředí dokáže zjistit také sonda, která by měla zkoumat Jupiter. Při svém průletu kolem naší planety, jenž družici posloužil jako jakýsi „kosmický prak“, který ji na daleké cestě významně urychlil, mohla své přístroje takhle poprvé otestovat a zkalibrovat.

Přístroje fungují, jak mají

Obojí proběhlo podle vědců zcela dokonale. Oba zásadní přístroje Juice – spektrometr MAJIS (Moons and Jupiter Imaging Spectrometer) a aparát SWI (Submillimetre Wave Instrument) – dokázaly z atmosféry bez problémů „vytáhnout“ data, která potvrzují, že Země je obyvatelná. A hlavně odpovídají údajům, jež vědci získávají těmi nejcitlivějšími přístroji přímo na planetě.