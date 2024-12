Sonda DART nárazem do Dimorphosu vyvrhla částice, mohou se dostat k Zemi

Americká sonda DART v roce 2022 záměrně narazila do povrchu měsíce Dimorphos obíhajícího kolem asteroidu Didymos, čímž vyvrhla do prostoru oblak částeček, které se mohou v pozorovatelné podobě dostat k Zemi.

Po nárazu do Dimorphosu oznámili Američané, že se jim tak dobu jeho oběhu kolem planetky podařilo zkrátit o 32 minut. Cílem mise DART bylo připravit se na odvrácení možné civilizační hrozby, kterou by mohla představovat podobná planetka mířící k Zemi. Dimorphos a Didymos pro planetu Zemi nepředstavovaly hrozbu.

Vědci v Itálii pod vedením Španěla Eloye Peñi-Asensia teď zjistili, že materiál vyvržený při nárazu by mohl do několika let dosáhnout Marsu a také Země. V případě Země může být kontakt vizuálně pozorovatelný, když částice vstoupí do atmosféry, kde shoří. Podle vědců jsou ale tyto částice příliš malé na to, aby mohly představovat riziko.