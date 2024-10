Samci sarančat chrání samice jako živé slunečníky. Vědci toho chtějí využít

Aby to zjistili, podnikli několik cest po Sahaře v době, kdy se tam sarančata rojí. Pozorovali, že samci během dne nasedali na samice, jako by se chtěli pářit, zatímco ony kladly vajíčka. Podobné chování vědci pozorovali u samců v noci, kdy tak činili z jiného důvodu: tím, že „obsadili“ samičku, ji chránili před vyrušením, když zrovna kladla vejce.

Některé výzkumy už dříve naznačovaly, že samičky sice kladou vajíčka zpravidla večer, kdy je venku chladněji, byly někdy ale pozorovány při této činnosti i během horkého dne. Vědce zajímalo, jak mohou samičky dosáhnout takového výkonu v prostředí, kde by teoreticky měly mít problém i přežít.

Tato studie by mohla působit jako samoúčelná věda pro vědu. Opak je ale pravdou. Cílem výzkumu totiž bylo hledat nové cesty, jimiž by se daly kontrolovat populace sarančat. Podle autorů by opravdu šlo tyto poznatky využít, například při vývoji nových strategií účinnějšího využití pesticidů.

To by mohlo umožnit snadnější ochranu v chudých afrických zemích a možná i pomoci Evropě, až se oteplí natolik, že i na tento kontinent začne tento hmyz pronikat snadněji a intenzivněji.