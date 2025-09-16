První američtí astronauti neměli na focení čas a ani kvalitní přístroje. Dobové snímky tedy mají spíše atmosféru než kvalitu. Teď je ale restauroval expert, který jim emoce zachoval, ale současně je obohatil o přesnost.
Rekonstruované fotografie ukazují krásu prvních amerických letů do kosmu
Lidé se zájmem o kosmonautiku se mohou poprvé podívat na digitálně restaurované fotografie prvních amerických letů do kosmu. Legendární snímky restauroval expert Andy Saunders, který díky tomu přináší veřejnosti nikdy neviděné detaily událostí starých víc než půl století.
Odborník na digitální restaurování moderními technikami zpracoval obrázky z amerických kosmických misí programu Mercury a Gemini, ukázal tak nový pohled na některé známé snímky. Při bádání ale objevil i několik snímků, které nikdy nebyly v takové formě publikované.
Podívejte se na srovnání původních snímků z misí Gemini a Mercury a těmi upravenými Andym Saundersem:
Když Alan Shepard odstartoval před šedesáti lety jako první Američan do kosmického prostoru, stačil do něj během čtvrthodinového letu jenom nakouknout. A neměl ani čas, ani možnost při tom fotit; na palubě ale byly filmové kamery, které při letu snímaly astronauta. Saunders využil techniku z astronomie, kdy na sebe položil řadu filmových políček a odstranil tak nedokonalosti. Kromě Sheparda tak mohl ukázat třeba i návrat Johna Glenna skrz atmosféru.
Aby se Američani naučili vše potřebné pro náročné měsíční mise Apollo, rozjeli program Gemini, tentokrát už s kvalitními fotoaparáty na palubě. Už při druhé misi tohoto programu vznikly legendární fotografie Eda Whitea ve volném prostoru. Také ty Saunders upravil, aby z nich měli lidé ještě větší zážitek.