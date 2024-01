Půst funguje. Nový výzkum ukázal, jak nečekaně snižuje záněty v těle

Když vědci zkoumali účinek kyseliny arachidonové na imunitní buňky kultivované v laboratoři, zjistili, že snižuje aktivitu inflamasomu NLRP3. To tým překvapilo, protože v minulosti se mělo za to, že kyselina arachidonová je spojena se zvýšenou hladinou zánětu, nikoliv s jeho snížením. „Poskytuje potenciální vysvětlení, jak nás změna stravy – zejména půst – chrání před zánětem, hlavně jeho škodlivou formou, která je základem mnoha nemocí spojených s vysokokalorickou západní stravou,“ konstatují autoři studie.

Vědci vědí, že půst může pomoci snížit zánětlivost. Ale důvod, proč tomu tak je, zatím nebyl popsaný. Aby pomohl odpovědět na tuto otázku, zkoumal tým vedený Bryantovou a jejími kolegy z University of Cambridge a National Institute for Health v USA vzorky krve skupiny 21 dobrovolníků, kteří snědli jídlo o objemu 500 kalorií a pak se na 24 hodin postili, než zkonzumovali druhé jídlo o objemu 500 kalorií.

Co tyto výsledky znamenají pro reálný život? To zatím není tak úplně jasné. „Je zatím příliš brzy na to, abychom mohli říci, jestli půst chrání před nemocemi, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba, protože účinky kyseliny arachidonové jsou jen krátkodobé, ale naše práce doplňuje rostoucí množství vědecké literatury, která poukazuje na zdravotní přínos omezení příjmu kalorií. Naznačuje, že pravidelné dlouhodobé hladovění by mohlo pomoci snížit chronický zánět, který s těmito onemocněními spojujeme. Je to rozhodně lákavá myšlenka.“

Výsledky také naznačují jeden z mechanismů, kterým by vysokokalorická strava mohla zvyšovat riziko těchto onemocnění. Studie ukázaly, že někteří pacienti, kteří mají stravu s vysokým obsahem tuků, mají zvýšenou aktivitu inflamasomu.

„Mohlo by se jednat o efekt, jemuž říkáme jin a jang, kdy příliš mnoho nesprávné látky zvyšuje aktivitu inflamasomu a příliš málo ji snižuje,“ doplňuje Bryantová. „Kyselina arachidonová by mohla být jedním ze způsobů, jak k tomu dochází.“

Záhada aspirinu vysvětlena

Vědci tvrdí, že tento objev může také poskytnout vodítko k nečekanému způsobu, jakým fungují takzvané nesteroidní protizánětlivé léky, mezi které patří také například aspirin. Za normálních okolností se kyselina arachidonová v těle rychle odbourává, ale aspirin tento proces zastavuje, což může vést ke zvýšení hladiny kyseliny arachidonové, která následně snižuje aktivitu inflamasomu, a tím i zánět.

Bryantová dodává: „Je důležité zdůraznit, že aspirin by se neměl užívat ke snížení rizika dlouhodobých onemocnění bez lékařského vedení, protože při dlouhodobém užívání může mít vedlejší účinky, jako je krvácení do žaludku.“