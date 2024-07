První složitý život na Zemi mohl vzniknout o 1,5 miliardy let dříve, než se předpokládalo

Co vědci tvrdí

Tým paleontologů popsal v odborném časopise Precambrian Research, co objevil na západě Afriky, v Gabonu. V tamních horninách se podařilo odhalit důkazy o podmínkách vhodných pro život komplexních mnohobuněčných organismů už v době před 2,1 miliardami let. Podle vědců se ale odsud tento život nerozšířil, zůstal omezený na relativně malé vnitrozemské moře, které tam tehdy existovalo. Protože ho nedokázal opustit, nakonec tam také vymřel a nejspíš nijak neovlivnil další formy života, jež vznikaly později.

Už před několika lety se u gabonského města Franceville podařilo najít v horninách zvláštní fosilie. Diskovité zkameněliny tam byly velmi hustě rozmístěné, vědci jich našli až čtyřicet na metr čtvereční. Jenže není jasné, a současnými metodami se to nedá ani potvrdit, ani vyvrátit, co jsou zač. Mohl by to být primitivní pravěký život, ale také by se mohlo jednat o důsledky nějakých geologických, chemických nebo jiných přírodních procesů, jež by se obešly úplně bez vlivu života.

Protože paleontologové nejsou schopní říct nic moc o samotných fosiliích, zkusili jiný přístup - analýzu prostoru, v němž se našly. To znamená, že se pokusili zjistit, jestli toto pravěké prostředí nabízelo podmínky vhodné pro mnohobuněčný život. Hlavními indikátory by mohly být hlavně fosfor a kyslík.

Ve výše zmíněné studii tvrdí, že ano. A že tyto první formy složitějšího života, jež pravěké moře obývaly, asi nejvíc připomínaly hlenky. Tyto organismy připomínaly slizovité plísně - v Česku se objevují například na pařezech, když je vlhko. Podle autorů práce mohly mít v těchto podmínkách dostatek živin na to, aby vzkvétaly - tyto podmínky totiž byly hodně podobné tomu, v čem vznikla ediakarská fauna o 1,5 miliard roků později.

Jak vypadal první složitější život na Zemi

Hlavním hráčem byla v tomto případě fotosyntéza, jíž tamní podmínky nahrávaly, a která mohla zásobovat moře kyslíkem. To zase otevřelo možnosti pro vznik organismů, které kyslík využívají. „A to by organismům poskytlo dostatek energie, která by podpořila zvětšování velikosti těla a složitější chování pozorované u primitivních, jednoduchých živočišných forem života,“ uvedli autoři.

Pokud to tvorové byli, mohli být opravdu v souladu s výše uvedenými předpoklady poměrně rozměrní. Struktury popsané u Franceville totiž dosahují velikosti až 17 centimetrů. Mají podobu zploštělých disků, přičemž některé exempláře byly mírně protáhlé. Centrální těleso přitom bylo někdy ohraničené paprskovitými strukturami. Další objevené „organismy“ z této lokality zase připomínají šňůry perel a jsou podobné některým zástupcům ediakarské fauny.