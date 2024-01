Plísně zabíjí dvakrát víc lidí než před deseti lety. Příčinou je paradoxně pokrok v medicíně

před 6 m minutami | Zdroj: The Conservation , The Lancet Infectious Diseases , Science Translational Medicine

Houbové infekce, tedy nemoci způsobené plísněmi, v současné době přispívají k úmrtí necelých čtyř milionů lidí ročně. Přitom před deseti lety to byla jen polovina. Nový výzkum popsal, proč je to takové nebezpečí, na co by si lidstvo mělo dávat pozor, a také to, proč hrozba plísní za poměrně krátkou dobu takto nabobtnala.