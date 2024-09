Planetární dvojče ukazuje vizi zániku Země

Slunce se za miliardy let zvětší natolik, že bude zasahovat až za oběžnou dráhu Země. Přitom pohltí Merkur a Venuši, které spálí. Jak se Slunce změní v červeného obra a spálí přitom spoustu své hvězdné hmoty, zeslábne jeho gravitační působení.

To na nějakou dobu odvrátí smrt Země: rodná planeta lidstva přestane být svázaná otroctvím gravitace a přesune se až někam na dnešní orbitu Marsu, tedy dvakrát dál, než je dnes. Slunce ale bude umírat dál, když přijde o své vnější vrstvy, zůstane z něj jen bílý trpaslík. Hvězda o velikosti planety bude ale extrémně hustá. Že by něco na Zemi tyto apokalyptické události přežilo, je krajně nepravděpodobné – lidem to ale bude nejspíš jedno, stane se to totiž odhadem za 7,5 miliard let. Země se stane neobyvatelnou ale už za miliardu let.