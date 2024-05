Orbitální „lovec“ metanu najde největší znečišťovatele. A ti za to už brzy zaplatí, říká spoluautor družice

MethaneSAT podle Fadella dokáže svými senzory pokrýt mnohem větší území mnohem rychleji než jakékoliv množství letadel. To potvrzují i údaje EDF – průzkum stejné oblasti, který by letadlu zabral dvě hodiny, trval satelitu, který zatím běží v testovacím režimu, asi dvacet sekund. Z oběžné dráhy má přehled o ropných a plynových polích, která jsou zodpovědná za více než 80 procent globálních emisí metanu.

Cílem je rychle zjistit, kolik metanu uniká a odkud, aby bylo možné přijmout opatření k „ucpání“ všech těchto úniků. Podle Fadella má totiž metan ještě jednu vlastnost, která doslova volá po tom, aby se ho lidstvo pokusilo eliminovat co nejrychleji. Zatímco oxid uhličitý zůstává v atmosféře a zadržuje tam tedy po celé desítky let teplo, metan dělá to stejné pouhých dvacet let. Kdyby se povedlo jeho zdroje z rovnice odstranit během pár let, mělo by to prakticky okamžitý efekt na globální klima – veškeré snahy o snížení množství oxidu uhličitého se projeví naopak až za několik generací.

Přehledná data pro všechny

Fadell zdůrazňuje, že klíčový je u této důležité mise hlavně výsledek. Do projektu vstoupil asi před pěti lety, po řadě úspěchů, které už ve své kariéře zaznamenal. Dnes pětapadesátiletý konstruktér a vývojář nastoupil roku 2001 do společnosti Apple a dohlížel tam na veškerý vývoj hardwaru, softwaru a příslušenství pro iPod. Jako spolutvůrce iPhonu pracoval také na prvních třech generacích tohoto chytrého telefonu.

V květnu 2010 spoluzaložil společnost Nest Labs, která v říjnu 2011 oznámila svůj první produkt – inteligentní termostat schopný regulovat autonomně teplotu v domácnosti přesně podle individuálních potřeb majitele. Společnost Nest byla v lednu 2014 koupena Googlem za 3,2 miliardy dolarů (asi 73 miliard korun).