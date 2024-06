Nový český katetr může zastavit infekce. Už ho testují první nemocnice

Pokud dostane pacient katetr, hrozí mu v nemocnici i doma často stejná hrozba: bakteriální infekce. Ta se dostane skrze toto zařízení do míst, která jsou pro tyto mikroorganismy normálně chráněné neproniknutelnou hradbou. Jenže katetr tuto obranu naruší a otevře bakteriím tunel, který dokáží až příliš často využít.

Čeští lékaři teď ale přišli s technologickým řešením, které umožňuje tyto cesty mnohem lépe chránit. Vyvinuli totiž katetr, který by mohli začít používat zdravotníci nejen v tuzemských, ale i světových nemocnicích. Nový typ nástroje, jímž lékaři cévkují třeba pacienty po operacích nebo s poraněním páteře, snižuje riziko přenesení infekce z močových cest do měchýře.

Dvojitá ochrana

Princip přitom není nijak složitý, v podstatě se jedná jen o to, že vzniká ještě jedna ochranná vrstva. „Vtlačováním do toho prostoru se vytváří chráněná cesta, kdy ta hadička prochází sama sebou a na konci se vybaluje a vytváří vnější plášť,“ vysvětluje spolutvůrce vynálezu Miroslav Svoboda. Vyladit ale všechno nebylo vůbec jednoduché: od nápadu k zavedení do praxe to trvalo celkem 12 let.