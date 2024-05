„Neviditelné oběti“ trestných činů. Děti s rodiči ve vězení čelí mnoha rizikům

Děti, které mají rodiče ve vězení, zažívají pocity smutku, odcizení, vyloučení a zahanbení. Část z nich musí rychleji dospět a převzít odpovědnost. Obvyklé je sebepoškozování. Ukázal to tříletý výzkum Rodičovství za mřížemi, který vypracovala Masarykova univerzita v Brně s organizací Mezinárodní vězeňské společenství. Podle propočtů by v Česku mohlo být třicet až čtyřicet tisíc dětí, které mají rodiče ve vězení.

„Jsou to neviditelné oběti trestných činů. Tak jsou nazývány v zahraničních studiích a platí to i u nás. Zažívají něco, co nezažívají jiné skupiny dětí, které přicházejí o rodiče z jiných důvodů – po rozvodu či kvůli úmrtí. Je to zahanbující ztráta. Přicházejí o rodiče a stydí se za to, co udělal. Často o tom nehovoří, ale prožívají to,“ shrnula výzkumnice Jitka Navrátilová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Výzkum začal v roce 2020 a skončil loni. Zapojilo se do něj 182 odsouzených rodičů v sedmi věznicích, 233 dětí a 96 pečujících, kteří se o chlapce a děvčata starají. Výzkumníci se zajímali o dopady na děti, formy kontaktů s rodičem a další skutečnosti.

Osud rodičů

Rodiče často nevědí, jak mají s dětmi komunikovat o vězení a o tom, co se stalo. Proto jim někdy nic neřeknou. Věznění si zas neuvědomují, co jejich pobyt za mřížemi a nepřítomnost pro dítě znamená. Neberou na něho ohled a mluví jen o svých potřebách, což poznamená vzájemný kontakt.