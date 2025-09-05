V Německu v pátek slavnostně uvedli do provozu nejrychlejší počítač v Evropě. Superpočítač Jupiter se nachází ve výzkumném ústavu v Jülichu na západě země, podle německého kancléře Friedricha Merze otevírá nové možnosti pro trénování modelů umělé inteligence (AI) i pro vědecké simulace.
Jako deset milionů notebooků. Německo spustilo nejsilnější počítač v Evropě
Superpočítač Jupiter je nejrychlejší v Evropě a čtvrtý nejrychlejší na světě. „Chceme, aby se z Německa stal národ umělé inteligence,“ uvedl na ceremonii Merz. Podle něj je možné, že se bude zpětně na 20. léta 21. století pohlížet jako na desetiletí umělé inteligence. Evropu německý kancléř vyzval, aby dohnala své zpoždění v oblasti AI, v níž si nyní konkurují hlavně Spojené státy a Čína.
Jupiter je podle agentury DPA schopný provést nejméně trilion výpočtů za vteřinu. „Je to jako současně používat deset milionů klasických notebooků vyskládaných do výšky tří set kilometrů,“ řekl Merz. Podle ředitelky výpočetního centra v Jülichu Astrid Lambrechtové je Jupiter energeticky nejefektivnějším superpočítačem na světě. „V době, v níž digitalizace a AI vyžadují stále více energie, ukazujeme na příkladu Jupiteru, jak může vypadat cesta k výpočtům šetřícím zdroje,“ uvedla.
K čemu slouží superpočítač
Jupiter stál 500 milionů eur (12,2 miliardy korun), polovinu prostředků poskytla Evropská komise, zbytek německý stát a spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Superpočítač by měl mimo jiné zlepšit předpověď počasí, včetně extrémních jevů, jako jsou silné deště a bouřky. Zkoumat by měl také lidský mozek s cílem vyvinout nové terapie.
Podle Lambrechtové je nyní nerealistické, že by se naplnily obavy některých lidí, že umělá inteligence převezme vládu nad lidstvem. „Velké modely AI selhávají v logickém myšlení,“ uvedla. „Pokud se ptáte na můj osobní názor, tak to ve střednědobém horizontu nepovažuji za reálné, aby stroje vyvinuly vlastní vědomí,“ řekla vědkyně agentuře DPA.
Podle nedávno zveřejněného žebříčku Top500, který zahrnuje 500 nejvýkonnějších počítačů na světě, jsou dva z prvních deseti v Evropě. Kromě Jupiteru v Německu jde také o počítač Leonardo v Itálii, který je na desáté příčce. Česká republika má v žebříčku na 165. místě superpočítač sloužící ve Škodě Auto a na 195. a 421. příčkách jsou dva stroje Karolina, které pracují v rámci Národního superpočítačového centra IT4Innovations v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.