Místo mamografu otisk prstu. Umělá inteligence se naučila vyhledávat rakovinu prsu

Tým vědců na univerzitě v Sheffieldu vyvinul metodu, která umožňuje během dvaceti minut zjistit u pacientek rakovinu prsu – a to pouhým přiložením prstu. Podle autorů této studie by to mohlo urychlit prevenci i léčbu a obě procedury by to mělo i výrazně zlevnit a zefektivnit. Až v případě nepříznivého výsledku by nastoupily mamografy a případně biopsie.

Tato metoda má spoustu výhod, eliminuje totiž prakticky všechny nepříjemnosti, kvůli nimž se některé ženy mamografu vyhýbají: už žádná nahota, nepříjemné dotyky nebo prohlížení snímků. Stačí několikrát přetřít prstem podložku a zbytek nechat na přístrojích – konkrétně hmotnostním spektrometru. Ten analyzuje proteiny, které pacientka na podložce zanechala.



„Detekujeme tyto proteiny a jejich vlastnosti. A ty nám ukáží, jestli má pacientka benigní patologické změny, nebo je v ranné fázi rakoviny, případně zda už metastázovala,“ uvedla autorka výzkumu Simona Franceseová. „Pro analýzu tohoto množství informací využíváme umělou inteligenci.“

Umělá inteligence v boji proti rakovině

Umělá inteligence (AI) se musí nejprve naučit, jak vzorky správně analyzovat. Vědci proto museli sesbírat velké množství materiálu jak od nemocných pacientů, tak od těch zdravých a pečlivě je roztřídili. To provedli v nemocnici v Doncasteru. Tato data se stala jakousi učebnicí, ze které si AI nastudovala, jak rozeznat nevinné proteiny od těch závadných spojených se vznikem rakoviny. Když se je program naučil rozeznávat, byla úspěšnost jeho diagnóz 97,8 desetin procenta.