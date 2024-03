Méně drog či alkoholu, více energetických nápojů, popsal výzkum rizikové chování mladých

Mladí Češi v současné době experimentují více s vapováním než s klasickými cigaretami. Opakované pití energetických nápojů vzrostlo u českých deváťáků z 16 na 22 procent u chlapců a ze sedmi na patnáct procent u dívek. Popsal to výzkumný tým studie HBSC Univerzity Palackého v Olomouci, který ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky zkoumal rizikové chování dětí ve věku 11 až 15 let.

Studie HBSC se poprvé zaměřila na elektronické cigarety, takzvaný vaping – inhalaci páry a látek v ní obsažených. Alternativu klasických cigaret vyzkoušela pětina dětí ve věku 11 až 15 let. To je víc než v případě klasických cigaret, které si vyzkoušelo „jenom“ šestnáct procent mladách. Pravidelně, tedy alespoň jednou týdně, vapuje každý desátý deváťák. Denně pak každý dvacátý. I v těchto případech je to víc než u klasických cigaret.

Mladé tolik nezajímají drogy

Nejnovější data potvrzují vedle snižující se obliby kouření cigaret také pokles u užívání marihuany či konzumace alkoholických nápojů. „Zatímco v 90. letech absolvovali svůj první experiment s alkoholem téměř všichni patnáctiletí (98 procent dívek a 97 procent chlapců v roce 1998), dnes už se mu víc než čtvrtina deváťáků zcela vyhne,“ přiblížil Michal Kalman, který výzkum vedl.

„Pozitivní trend ale nemůže zastínit skutečnost, že jsou to stále vysoká čísla. Přestože by alkohol měl být do 18 let nedostupný, 73 procent dětí ve věku 15 let má za sebou alespoň jednu zkušenost. A opakovaně se alkoholu napila více než polovina deváťáků,“ dodal vědec.