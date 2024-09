Kometa v říjnu vidět bude, slibují astronomové. Možná i pouhým okem

Američtí astronomové nedávno oznámili, že by kometa Tsuchinshan-ATLAS mohla ve druhé polovině října zjasnit. Potvrdili to teď čeští vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Původně existovala i pravděpodobnost, že by mohla kometa poblíž Slunce zaniknout.

Americký vědec Joseph N. Marcus zveřejnil 10. září výpočty, které uváděly, že by se kometa zjasnila vlivem optického efektu, který se dá přirovnat ke zjasnění světlometů protijedoucího auta v mlze. Zjednodušeně: kometa se přiblíží k Zemi pod takovým úhlem, že se prach v její atmosféře stane jasněji viditelným, a to „rozsvítí“ celé těleso. A díky tomu by mohla být kometa výrazně jasnější, než předpověď původně uváděla. Aby se to ale doopravdy stalo, musela by mít kometa opravdu hodně prachových částic.

Jestli tomu tak je, se pokusil zjistit český vědec Martin Mašek z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který kometu pozoroval pomocí robotického dalekohledu FRAM umístěného v Argentině. Výsledky ukázaly, že těleso má prachu opravdu dostatek, což potvrzuje Marcusovu předpověď.

Další bádání jiných vědců přinášejí pro pozorovatele ještě jednu pozitivní zprávu: zánik komety je krajně nepravděpodobný. Vědci tak předvídají, že kometa bude poměrně jasně viditelná. Možná i pouhým okem.