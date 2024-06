Ježovky zasáhla pandemie. Vymírají kvůli patogennímu parazitovi

Pandemie, která zdecimovala populace ježovek v Rudém moři, se dále šíří a ničí tyto ostnokožce v částech Indického oceánu. Podle agentury Reuters na to upozorňují izraelští vědci, podle kterých by rozšíření nebezpečného patogenu mohlo dosáhnout celosvětových rozměrů. Druh ježovek, na který pandemie doléhá, je přitom dobře známý tím, že chrání korálové útesy a jeho úhyn znamená další ohrožení pro tento beztak křehký ekosystém.

Reuters píše, že patogen zabíjí rychle a efektivně, kolonie ježovek diadémových mohou být zničeny během pouhých dvou dnů. Kvůli této rychlosti mají vědci potíže udělat si obrázek o tom, kolik jedinců hyne, řekl zoolog Omri Bronstein z Telavivské univerzity.

Vypadá to, že nákaza se šíří směrem na východ do tropických vod Tichého oceánu do oblasti známé jako Korálový trojúhelník, která se rozkládá mezi jihovýchodní Asií a australským Velkým bariérovým útesem. Bronstein se svými kolegy o svých poznatcích informoval v odborném časopisu Current Biology.

Ochránce korálových útesů umírá

Tento vědec napadené ježovky popisuje jako „sekačky“ na korálové útesy, protože z nich odstraňují řasy, které zabraňují přístupu slunečního světla ke korálům. V Akabském zálivu se této funkce neujal žádný jiný živočich a Bronstein se svým týmem sleduje, jak se řasy rozrůstají. „Když ten úhyn v Rudém moři začal, byl tak rozsáhlý a rychlý, že jsme se nejdříve domnívali, že tam musí být nějaké znečištění nebo něco podobně závažného, ale že to je lokálně omezené,“ říká.

Vědci tento jev sledovali dále na jih na Sinaji v přístavišti, kde kotví trajekt jezdící z jordánské Akaby. O dva týdny později se nákaza rozšířila o sedmdesát kilometrů a po ježovkách, dříve dominantním druhu na mořském dnu, zůstaly jen tisíce koster.