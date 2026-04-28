„Dnes se rozhodne.“ Dobrovolníci opět zkouší zachránit keporkaka v Německu


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Bild

Tým dobrovolníků se na severu Německa připravuje na další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. V úterý by ji chtěli dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.

Dobrovolníci chtějí velrybu transportovat na nákladním člunu, jehož část je možné zatopit. Běžně se na něm přepravují například lodě. Remorkéry ho z přístavu v Hamburku v pondělí dotáhly do Wismaru, nedaleko kterého keporkak v březnu uvázl. Do nákladového prostoru by chtěli ochranáři velrybu navést pomocí velkého a pružného pásu, který jí obtočí kolem těla.

ŽIVĚ
Přímý přenos pokusu o záchranu můžete sledovat zde
Keporkak Timmy

Usnadnit to má i více než sto metrů dlouhé koryto, které vyhloubili v předchozích dnech. Vede do hlubší části zátoky, do které se člun a remorkér snáze dostanou. „Dnes je den, kdy se rozhodne,“ řekl ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus.

Mořští biologové jsou obezřetní

Už brzy ráno pokryli ochranáři Timmyho bílými plátny, která mají zvlhčit jeho kůži. Některá jsou napuštěná také hojivou zinkovou mastí. Součástí záchranného týmu jsou mimo jiné dobrovolníci z vodního záchranného sdružení DLRG a také odborníci, kteří stáli za akcí Free Willy (Zachraňte Willyho).

Dosáhli toho, že se kosatka Keiko, která ztvárnila titulní roli ve slavném filmu z roku 1993, dostala z akvária do volného moře. Rok a půl po vypuštění nicméně zvíře uhynulo.

Záchranná operace kolem velryby v Baltském moři

Záchranné akce nyní financují chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady už před časem všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly a aktivity soukromé iniciativy pouze tolerují.

Odborníci na mořskou biologii v posledních týdnech opakovaně vyzývali, aby lidé nechali keporkaka v klidu. Nové a nové pokusy o jeho záchranu kytovce podle nich jen stresují. I na úterý připravovaná akce je podle nich pro zvíře nebezpečná, protože není jasné, jak bude reagovat. Mohlo by se i zranit.

Keporkak v Německu

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku.

Uvázlý keporkak na pláži Timmendorfer Strand na severu Německa (26. března 2026)

S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny. Minulý týden v pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál.

Zdravotní stav keporkaka není dobrý, podle odborníků je zesláblý. Velryba původně podle odhadů vážila dvanáct tun. Podle zvěrolékařů ztratila výraznou část hmotnosti, záchranáři ji ale nadále považují za schopnou transportu.

Stádo keporkaků zachycené z dronu

Aktuálně z rubriky Věda

„Dnes se rozhodne.“ Dobrovolníci opět zkouší zachránit keporkaka v Německu

Tým dobrovolníků se na severu Německa připravuje na další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. V úterý by ji chtěli dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
před 9 mminutami

Čeští vědci chtějí odstraňovat léky z vody s pomocí světla. Popsali, jak na to

Tým vědců z Ostravy a Olomouce úspěšně otestoval uhlíkový materiál, který za pomoci světla rozkládá zbytky léčiv ve vodě a snižuje tak jejich rizika pro vodní organismy. Výzkum tak naznačil, jak by se v budoucnosti daly šetrnějším způsobem čistit odpadní vody v tuzemsku.
před 15 mminutami

Zemřel za úsvitu druhého dne, chránil se hmoždířem. Vědci popsali smrt v Pompejích

Archeologové objevili v Pompejích při nedávných vykopávkách pozůstatky dvou mužů, kteří zemřeli při erupci Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu. Podle vědců se pokusili uprchnout směrem k pobřeží a před padajícím sopečným materiálem se chránili improvizovaně předměty, které měli po ruce.
před 1 hhodinou

Data: Proti chřipce nejsou očkované tři čtvrtiny lékařů a drtivá většina sester

Evropská unie doporučuje, aby bylo očkovaných nejméně 75 procent pracovníků ve zdravotnictví. Aktuální údaje z Česka ale ukazují, že tohoto čísla v případě vakcíny proti chřipce nedosahuje ani jediná skupina zdravotníků a proočkovanost je mezi nimi výrazně nižší.
před 19 hhodinami

Vědci sestavili obří mapu vesmíru, naznačili zpochybnění Einsteinovy konstanty

Pět let trvalo, než vznikla nejkvalitnější mapa kosmu, která zachycuje 47 milionů galaxií. Vědci ji chtějí využít pro pochopení toho, jak se chová a jak je rozložená takzvaná temná energie, která tvoří většinu vesmíru. Sběr dat reálně trval kratší dobu, než bylo v plánu, celý proces totiž narušila covidová pandemie.
před 20 hhodinami

Svět padá do AI pasti, tvrdí ekonomové

Umělé inteligence (AI) rychle zvyšují automatizaci v mnoha oborech. Rychlost a rozsah těchto změn jsou tak velké, že to dle nového výzkumu může ohrozit i samotné firmy. V rozhovoru pro ČT24 autoři nové studie popsali, jak by nastíněný celosvětový problém řešili právě oni.
před 23 hhodinami

Nové poznatky o lidoopech narušují představu o výjimečnosti lidské mysli

Lidoopi dokážou předstírat hru s neexistujícími předměty, měnit svá přesvědčení podle síly nových informací a pamatovat si známé tváře i po více než čtvrt století. Série studií z posledních let, které shrnuje britský list The Guardian, výrazně mění pohled vědců na mentální schopnosti nejbližších příbuzných člověka a zpochybňuje dřívější představy o jedinečnosti lidské mysli.
včera v 10:11

V USA jsou dostupná lidská embrya na zakázku. Vědci varují před eugenikou

Američtí rodiče se stále víc obracejí na soukromé firmy, které jim slibují dodat geneticky ideální embrya. Tyto děti by měly mít vyšší IQ, měly by se dožívat vyššího věku a měly by tedy mít v životě lepší šance než zbytek populace. Experti na etiku to považují za znepokojivé.
26. 4. 2026
Načítání...