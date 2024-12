Delfíni na fentanylu. Američtí vědci našli v tělech kytovců léky

Léky i drogy stále více pronikají do životního prostředí. Dalším důkazem je nový výzkum amerických vědců, kteří v tělech delfínů našli stopy léčiv používaných v lidské medicíně, včetně syntetické drogy fentanyl.

Výsledky, které ukazují, jak moc pronikl fentanyl do delfíních těl, podle vědců naznačují, že se jedná o dlouhodobý problém, jenž se rozšířil do všech částí Mexického zálivu.

„Chronická expozice léčivům a jejich kumulativní účinky na mořské savce nejsou dosud plně známy, nicméně jejich přítomnost ve třech populacích delfínů v Mexickém zálivu podtrhuje potřebu rozsáhlých studií, které by posoudily rozsah a zdroje kontaminace,“ podtrhli autoři.

Není jasné, jestli tyto látky měly na zvířata negativní vliv, nicméně u fentanylu se to dá předpokládat. Tato látka je totiž v potlačování bolesti asi stokrát účinnější než morfium a může vést ke stavům pasivity. Současně na ní rychle vzniká závislost a při nedostupnosti drogy pak i silné abstinenční příznaky. Fentanyl je nejčastějším důvodem smrti Američanů ve věku od osmnácti do 45 let.